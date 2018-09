Cinéma: le fondateur de Politikos répond aux critiques sur ses subventions

Le fondateur du festival du film politique Politikos, dont la première édition se tiendra à Rennes en novembre, a estimé mardi que c'était "le rôle des élus" d'aider un événement "citoyen", après la polémique suscitée par le montant des subventions.

Politikos, organisé par Jean-Michel Djian du 1er au 4 novembre, a bouclé un budget de 572.000 euros dont la moitié de subventions publiques. Fin juillet, Morvan Le Gentil, président du groupe EELV à Rennes Métropole, qui subventionne l'événement à hauteur de 100.000 euros, avait relayé "les très nombreuses incompréhensions et critiques (...) des acteurs de la filière cinéma et documentaire de la métropole rennaise" dans un contexte où les collectivités territoriales "ont des difficultés à répondre à leurs attentes".

Le président de la région Bretagne Loïg Chesnais-Girard, qui a débloqué 190.000 euros, avait répondu que les fonds ne provenaient pas du budget culture mais de fonds "dédiés à l'attractivité du territoire".

Interrogé mardi lors d'une conférence de presse, Jean-Michel Djian a souligné qu'il "était difficile (...) de créer un festival qui a cette vocation-là (la mise en scène du pouvoir politique, NDLR) sans soutien public". "Ce n'est pas un +business+, c'est un travail que nous souhaitons citoyen et je pense que c'est le rôle des élus de nous aider", a-t-il indiqué, ajoutant avoir "l'espérance d'un autofinancement croissant".

Les organisateurs attendent entre 5.000 et 10.000 entrées payantes.

"Nous n'avons pas intérêt à avoir un financement public trop lourd, il faut que ça marche, c'est une économie", a précisé M. Djian.

Le festival présentera 40 films, séries et documentaires politiques, de "Mr Smith au Sénat" de Frank Capra au "Baron Noir" de Ziad Doueiri en passant par "Cogolin ville à vendre" de Pascal Lorent. Une part de la programmation tournera autour de la Ve République, à l'occasion de son 60e anniversaire.

"Nous sommes de plus en plus confrontés à l'immédiateté du politique et à l'absence de capacité à réfléchir sur ce qui est décidé", a souligné M. Djian, rappelant que les Français sont l'un des peuples "qui se passionnent le plus pour la politique".

Les projections seront accompagnées de multiples débats: "le charisme en politique", "l'exercice du pouvoir en Afrique" ou encore "les femmes au pouvoir". L'idée des fondateurs étant d'approfondir la question du pouvoir politique "en présence de ceux qui l'exercent, le filment et le couvrent pour le compte des grands médias". Parmi les nombreuses personnalités invitées, l'ancien président François Hollande, le réalisateur Pierre Schoeller, le politologue Pascal Perrineau ou les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme.