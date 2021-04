Cinéma : les écrans publics désormais aidés comme les autres

Les salles de cinéma publiques en régie directe, qui s'inquiétaient fin 2020 de ne pas avoir accès à l'un des principaux fonds de soutien face à la crise, ont salué mardi l'ouverture d'un nouveau dispositif à même de pallier ce manque.

"Nous remercions le ministère de la Culture et le CNC (Centre national de la cinématographie et de l'image animée) qui ont accepté de prendre en compte l'ensemble des salles, et notamment les salles publiques en régie directe", dans le cadre d'un "fonds de sauvegarde" doté de 15 millions d'euros et entériné fin mars, écrit le Groupement national des cinémas de recherche (GNCR) dans un communiqué.

"Cette aide viendra soulager les finances des collectivités locales et territoriales", a ajouté le groupement qui avait été à l'origine de la mobilisation sur ce thème l'an dernier.

A l'époque, ces salles, qui sont gérées par des mairies ou des intercommunalités, n'avaient pas accès à l'une des principales mesures de soutien, le fonds de 50 millions d'euros pour la compensation financière des pertes d'exploitation dues à l'épidémie.

Cette décision, liée à des raisons de forme juridique, faisait craindre à de nombreux responsables de cinémas que mairies ou intercommunalité ne souhaitent faire des économies en pleine crise sanitaire et réduisent la voilure de leur cinéma public.

Quartiers populaires ou centre-villes, campagnes ou métropoles, il y a environ "350 établissements en régie directe en France, soit 16 % du parc de salles", la plupart avec un seul écran, rappelle le GNCR, qui espère que le soutien se poursuivra en 2021.

Outre le fonds de sauvegarde pour aider les salles fermées jusqu'à nouvel ordre, le CNC a étendu fin mars ses aides aux exploitants avec de nouvelles avances financières pour soutenir leur modernisation ("soutien automatique renforcé").