Cinéma: "Les Rascals" plongent dans les années 1980, entre fêtes et "chasseurs de skins"

Après l'affaire Malik Oussekine ("Nos Frangins", la série "Oussekine" l'an dernier), la France des années 1980 et son contexte politique inflammable sont au coeur des "Rascals", chronique d'une jeunesse métissée confrontée aux violences des skinheads d'extrême droite.

Loin des débuts du hip-hop abondamment chroniqués par la fiction ces dernières années, le film fait revivre une sous-culture parisienne du début des années 1980: des groupes de jeunes de banlieue écumant bars et boîtes des Grands Boulevards, vêtus et coiffés selon les codes rockabilly de l'Amérique des années 1950.

Le film, qui sort mercredi en salles, suit la joyeuse bande des "Rascals", des garçons ayant grandi dans la même banlieue populaire, issus de familles de toutes origines, antillaise, italienne ou encore cambodgienne.

Leur quotidien de concerts, de drague et de sorties va être rattrapé par le passé, lorsque l'un des "Rascals" tombe sur une connaissance de jeunesse, devenu un skinhead néonazi, avec lequel il a un compte sanglant à régler.

C'est l'autre face de la France des années 1980 que le film entend montrer: celle d'une jeunesse d'extrême droite grenouillant dans les couloirs de l'université d'Assas et prête à en découdre.

Dans l'ombre de la progression électorale du Front national, la parole raciste se libère et une partie de ces jeunes fait le choix de la violence, intégrant des bandes de skins qui iront jusqu'à prendre le contrôle de certaines rues du centre de Paris, retrace le réalisateur Jimmy Laporal-Trésor, dont c'est le premier long-métrage.

Le cinéaste de 46 ans, qui a grandi dans une cité populaire des Hauts-de-Seine, s'est notamment inspiré de ses souvenirs d'enfance et des récits de sa famille, originaire de Guadeloupe et de Martinique et installée en région parisienne.

"Il y avait dans les rues parisiennes une vraie culture de bandes, mais aucun film là-dessus", a-t-il expliqué à l'AFP. Après des débuts à la "West Side Story", "Les Rascals" bifurque vers un film de vengeance, à la violence parfois crue.

"Au-delà de l'aspect sociétal du film, il y a une réflexion sur la violence, le cycle dans lequel on peut se laisser embarquer", souligne le réalisateur.

"Quand on voit la montée actuelle des mouvements identitaires violents, il faut se souvenir d'où l'on vient", poursuit-il. "Dans les années 1980, il y a déjà eu cette escalade de violence dans les rues. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui l'extrême droite n'est plus marginale".