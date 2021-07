Cinéma: les ventes de billets s'écroulent, "Kaamelott" couronné

Les ventes de tickets de cinéma se sont écroulées en une semaine, à l'exception de "Kaamelott - Premier volet" d'Alexandre Astier qui a réuni plus d'un million de spectateurs lors de sa première semaine d'exploitation, indique mercredi CBO Box office.

Avec 1.015.247 billets écoulés, l'adaptation au cinéma par l'acteur et réalisateur de sa série culte réalise le deuxième meilleur démarrage de l'année après "Fast & Furious 9" (1.301.589 entrées en première semaine).

Un "superbe démarrage", salué sur Twitter par Nicolas de Tavernost, le patron du groupe M6 dont fait partie le distributeur du film, SND. Le film a rassemblé à lui seul 41% des parts de marché.

Attendu des fans depuis une douzaine d'années, le long métrage d'Alexandre Astier prend la suite de la série à succès "Kaamelott" sur M6 et devrait être le premier de trois films. A la télévision, le réalisateur racontait, pendant six saisons, l'histoire du roi Arthur et des chevaliers de la Table ronde sur un ton d'abord humoristique dans de petits sketches, avant de prendre un tournant plus tragique dans des formats plus longs.

Une semaine tout juste après la mise en place du pass sanitaire dans les salles de cinéma, les ventes de tickets se sont effondrées.

Pour preuve, le neuvième opus de la saga motorisée avec Vin Diesel ("Fast & Furious") n'affiche que 248.852 nouvelles entrées en une semaine, soit une baisse de 81%, après un démarrage en trombe.

Autre grosse production américaine, "Black Widow", le dernier Marvel avec Scarlett Johansson, a vu ses entrées reculer de 71% en une semaine et s'inscrit désormais à la quatrième place du box-office.

Le nombre de billets vendus pour la Palme d'or "Titane" de Julia Ducournau accuse également une forte chute, de 35%, avec 57.184 entrées. Il totalise depuis sa sortie 145.000 entrées.

CBO Box office pour la semaine du 21 juillet au 28 juillet:

1. "Kaamelott - Premier volet": 1.015.247 entrées (nouveauté) - copies: 807

2. "Fast & Furious 9": 248.852 entrées (cumul 2e semaine 1.550.441) - copies 756

3. "Space Jam - Nouvelle ère": 182.763 entrées (nouveauté) - copies : 463

4. "Black Widow": 129.821 entrées (cumul 3e semaine 1.479.510) - copies: 649

5. "Les Croods 2: Une nouvelle ère": 120.040 entrées (cumul 3e semaine 908.886) - copies 967