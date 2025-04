Cinéma: l'Iranien Asghar Farhadi va tourner avec Huppert, Efira et Niney

L'un des plus grands noms du cinéma iranien, le réalisateur Asghar Farhadi, va tourner son prochain long-métrage à Paris, en français, avec les acteurs Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel et Pierre Niney, ont annoncé ses producteurs jeudi.

Intitulé "Histoires parallèles", "ce film marque son retour en France après +Le Passé+, avec Tahar Rahim et Bérénice Béjo, prix d'interprétation féminine à Cannes en 2013, qui avait rassemblé un million de spectateurs dans les salles françaises", précise la société Memento dans un communiqué.

Le casting fait appel à des acteurs parmi les plus populaires du cinéma francophone, réunis pour la première fois à l'écran. Catherine Deneuve y fera également une apparition. Le tournage est prévu à l'automne pour une sortie au printemps 2026.

Asghar Farhadi est l'un des plus grands noms du cinéma iranien diffusés à l'étranger, habitué des trophées à Cannes ou aux Oscars pour des films comme "Le Client", "Everybody Knows" avec Penélope Cruz et Javier Bardem ou "Un Héros".