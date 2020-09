Cinéma: Michèle Laroque présidera le 24e Festival de l'Alpe d'Huez

L'actrice Michèle Laroque présidera la 24e édition du festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez, qui se tiendra du 19 au 24 janvier 2021 dans la station de ski iséroise, ont annoncé jeudi les organisateurs à l'AFP.

Michèle Laroque, 60 ans, succèdera à la tête du jury de la manifestation à l'acteur et humoriste José Garcia, qui avait couronné en janvier "Divorce Club", comédie de Michaël Youn dont la sortie avait été repoussée à la mi-juillet en raison de la pandémie de coronavirus.

Révélée à la télévision à la fin des années 1980 dans l'émission à sketches "La classe", où elle côtoie notamment Pierre Palmade - avec qui elle connaîtra le succès au théâtre et décrochera un Molière en 1997 -, elle enchaîne ensuite les rôles au cinéma, dans des téléfilms ou des séries, principalement dans le registre de la comédie.

Au total, celle qui a rejoint en 1997 la bande des "Enfoirés" de Coluche a figuré au casting d'une cinquantaine de longs-métrages.

En 2018, elle réalise son premier film, "Brillantissime", dans lequel elle endosse le premier rôle d'une femme quittée par son mari le jour de Noël.

"Faire un film, c'est montrer un peu ce qu'on a dans sa tête", avait-elle souligné en janvier dernier à l'Alpe d'Huez au moment de présenter "Chacun chez soi", son deuxième long métrage.

Dans ce film, qui sortira en mars 2021, elle occupe une nouvelle fois le haut de l'affiche et voit d'un mauvais oeil sa fille et son petit ami s'installer chez elle et son compagnon, incarné par Stéphane De Groodt.

Comme chaque année, la sélection du festival comportera entre dix et quinze longs-métrages et une dizaine de courts-métrages en compétition.

"Avec la pandémie, on a eu peur de ne pas avoir assez de contenu. Mais nous avons été rassurés par toute l'industrie, qui s'est montrée très enthousiaste lorsque nous avons annoncé les dates du festival. Nous allons avoir l'embarras du choix", a souligné à l'AFP son directeur, Frédéric Cassoly.

Lors de sa dernière édition, qui s'est tenue en janvier dernier, les quarante-cinq projections organisées sur cinq jours avaient accueilli 20.000 spectateurs. Pour 2021, les organisateurs n'ont pas encore précisé si le remplissage des salles serait revu à la baisse à cause de l'épidémie du Coronavirus.

Ouverte au grand public et entièrement gratuite, la manifestation est considérée par l'industrie du cinéma comme l'un des seuls rassemblements consacrés à la comédie en Europe.