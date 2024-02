Cinéma : Micheline Presle vient de mourir à 101 ans

On la croyait éternelle. L'actrice Micheline Presle est décédée ce 21 février à 101 ans. Elle aura accompagné des générations de spectateurs et côtoyé les plus grands, d'Alain Resnais à Jacques Demy en passant par Claude Autant-Lara.