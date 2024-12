Cinéma: Noémie Merlant règle ses comptes avec le patriarcat

Dans "Les femmes au balcon", en salles mercredi, un trio explosif de femmes, emmené par l'actrice-réalisatrice Noémie Merlant, règle ses comptes avec le patriarcat dans un cocktail ébouriffant, entre gore, drame et comédie.

Ces trois amies et colocataires, incarnées par Noémie Merlant (seconde réalisation) Souheila Yacoub et Sanda Codreanu, passent en mode tornade dans un Marseille caniculaire quand l'une d'elles croise un mâle toxique et agresseur.

Le patriarcat, qui prend différents visages dans cette fiction, peut dès lors compter ses abattis. Judith Godrèche, voix du mouvement #MeToo, avait salué, pendant le Festival de Cannes où le film était présenté, un "geste libérateur".

Ce long-métrage est un "mélange de plein de choses: à partir du mouvement #MeToo, ça a délié la parole, les prises de conscience, et c'est comme si mon regard avait changé sur la dynamique de cette société patriarcale, sur mon rôle là-dedans", éclaire pour l'AFP Noémie Merlant.

L'actrice-réalisatrice a alors été prise d'une "sorte d'étouffement", qui frappe d'ailleurs un des personnages. "Il fallait que des choses sortent, je me suis enfuie de chez moi, j'ai vécu chez Sanda et ses soeurs, dans un cocon libérateur: on parlait de nos traumatismes, viols, agressions plus ou moins fortes", déroule-t-elle pudiquement.

"Plus de diktats"

"On en a parlé avec bienveillance, dans l'écoute, et avec un humour que Sanda a énormément dans la vie", poursuit Noémie Merlant, révélée dans "Portrait de la jeune fille en feu", réalisé par Céline Sciamma. Cette dernière a participé à l'écriture, tout comme au début Sanda Codreanu (qui jouait dans "Mi iubita, mon amour", premier long métrage de Noémie Merlant).

Cet humour permet "de mettre à distance l'agresseur, de s'emparer du sujet, d'ouvrir un dialogue", développe la réalisatrice. "Et nos corps étaient libres, entre femmes, il n'y avait pas de radars qui sexualisent, plus de diktats, nos corps se relâchaient, j'avais envie de filmer ça".

La liberté pour les femmes à disposer de leur corps traverse le film, de même que le droit à la pudeur: deux héroïnes se dénudent parfois, pas la troisième.

L'action est débridée. "Il y a du gore, de la rage, de la violence, mais elles sont dans la défense, pas dans la vengeance, elles veulent juste stopper les agresseurs", analyse Noémie Merlant. "Le gore a ce côté cathartique qui permet, avec humour, d'explorer la violence et la vulgarité féminine, c'est là où le film est important".

"Double peine"

"On a l'habitude de la victime parfaite, qui n'est plus dans l'action, est terrassée, ça arrive et on ne juge pas. Celle qui n'a plus de vie, on va la croire, mais c'est la double peine. Celle qui continue à se déshabiller, à faire l'amour, on ne la croit pas, on dit +elle l'a cherché car elle fait l'amour+".

Pour Noémie Merlant, c'était important de montrer ces femmes-là, "victimes mais toujours dans une dynamique qui donne de l'espoir, de la vie".

"Je n'ai jamais été en rage ou en violence dans ma vie, je l'ai mis dans le film. Je ne sais pas dire non dans la vie ou alors on ne m'entend pas dire non". Au moment où la réalisatrice commence à culpabiliser en interview, Souheila Yacoub ("Dune II") la rassure: "ce n'est pas toi qui fait mal, c'est le monde dans lequel on vit qui fait mal".

Une solidarité visible à l'écran dans le trio principal, porté par un beau souffle. "Ce qui transparaît est une forme de vérité. On était dans cette cohésion sororale, sur et hors du plateau", avance Sanda Codreanu, qui connaît Noémie Merlant depuis plus de 15 ans.

Le tandem a eu l'intelligence de laisser une grande place à Souheila Yacoub, nouvelle dans la bande. "J'ai retrouvé une liberté de jeu que je n'avais pas eue depuis longtemps". Ca se voit aussi à l'écran.