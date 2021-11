Cinéma: "Olga", l'exil et le déchirement d'une jeune gymnaste ukrainienne

"Olga", un premier long-métrage qui sort mercredi en salles, filme avec une grande maîtrise une jeune gymnaste ukrainienne tiraillée entre ses rêves d'athlète et le cours de l'histoire qui s'accélère, alors que la révolution éclate.

Le film, réalisé par le Français Elie Grappe, 27 ans, a remporté le prix SACD à la Semaine de la critique lors du dernier festival de Cannes, et a été sélectionné pour représenter la Suisse dans la course aux Oscars.

L'intrigue se situe aux premiers temps de la révolution de Maïdan, un mouvement populaire qui aboutira au renversement du régime autoritaire pro-russe de Viktor Ianoukovitch, suivi de l'annexion de la Crimée par Moscou.

Dès les premiers plans, le ton est donné: la jeune Olga (Nastya Budiashkina), une gymnaste de haut niveau, membre de l'équipe nationale ukrainienne, est en voiture avec sa mère, lorsque cette dernière, une journaliste d'opposition, est victime d'une tentative d'assassinat.

Pour préserver Olga, la décision est prise de l'envoyer en Suisse, pays dont est originaire son père. Elle y rejoint, au coeur des Alpes, un centre d'entraînement d'élite où elle tentera d'intégrer l'équipe nationale.

Mais l'intégration dans ce milieu déjà très compétitif ne sera pas facile pour l'adolescente: elle doit apprendre le français, et ne pas se laisser déstabiliser par les nouvelles en provenance de Maïdan, la place où se déroule la révolution à Kiev et où sa mère et ses amis, restés au pays, risquent leur peau pour la liberté. La géopolitique s'invite partout, comme lorsqu'un entraîneur ukrainien est débauché par la Russie sous les yeux médusés d'Olga.

"Le film traite d'exil, Olga est tiraillée entre plusieurs fidélités. Elle cherche comment concilier son désir interne et le cours de l'histoire", souligne auprès de l'AFP le réalisateur Elie Grappe, qui a commencé à travailler dès 2016, après sa sortie d'école de cinéma, sur ce long-métrage.

Sans lien personnel avec l'Ukraine, il a passé du temps dans ce pays pour préparer son film, plongeant dans le bouillonnement post-révolutionnaire et s'entourant d'intellectuels pour construire le scénario, co-écrit par la scénariste Raphaëlle Desplechin.

Le film brille aussi par la performance des actrices, gymnastes professionnelles mais novices devant la caméra, et notamment par le jeu de Nastya Budiashkina, l'actrice principale, à laquelle le réalisateur, non-russophone, a laissé une large part d'improvisation. "Son intensité est le coeur de l'émotion du film", estime-t-il.