Cinéma: "Petite Nature" ou la naissance d'un "transfuge de classe"

Rompre avec sa famille pour s'élever socialement: la figure du "transfuge de classe", qui a inspiré de nombreux succès littéraires récents, d'Édouard Louis à Nicolas Mathieu, travaille aussi les cinéastes. Illustration mercredi en salles avec "Petite nature".

Le film, signé Samuel Theis, met en scène Johnny, un garçon de onze ans qui grandit dans une famille monoparentale modeste de Forbach (Moselle), où l'on ne va jamais au musée, ni au théâtre. Cheveux longs, absorbé dans ses rêveries, Johnny ne semble pas vraiment à sa place dans cet univers.

L'arrivée d'un nouveau professeur, M. Adamski (Antoine Reinartz), venu s'installer à Forbach pour suivre sa compagne qui travaille au Centre Pompidou-Metz, va changer son regard: le maître le prend sous son aile et lui ouvre une fenêtre sur le reste du monde. Mais au risque de remettre en cause tout ce sur quoi le garçon s'est construit.

"J'avais comme point de départ l'idée de raconter ma prise de conscience, à dix ans, de mon envie de partir", raconte à l'AFP le réalisateur Samuel Theis, qui a lui-même grandi dans une famille franco-allemande modeste de Forbach, "une région sinistrée où l'accès à la culture n'est pas simple".

"Le film raconte l'histoire d'un enfant transfuge" de classe et de "la naissance de ce désir" de s'émanciper de son milieu, poursuit le réalisateur de 43 ans, qui avait remporté la Caméra d'Or à Cannes pour son premier et précédent film, "Party Girl".

"Il y a un mystère autour de la figure du transfuge, sur les raisons profondes qui poussent un individu à partir, sortir de sa classe. On peut être propulsé par quelqu'un, comme M. Adamski dans le film, qui montre une voie, qu'un autre destin est possible".

De ce "parcours où l'on va à la rencontre de soi, où on doit déconstruire quelque chose pour reconstruire autre chose ailleurs", "Petite Nature" tente de dresser un portrait juste et nuancé: dans le film, "ces deux milieux, une classe moyenne et un milieu plus défavorisé se regardent, cohabitent, il n'y a pas l'idée d'un conflit ouvert entre les classes sociales", ajoute le réalisateur.

L'équilibre du film tient aussi au casting, un mélange de non-professionnels ou débutants comme le jeune Aliocha Reinert, parfait en Johnny, et d'acteurs professionnels, dont Antoine Reinartz dans le rôle de M. Adamski et Izïa Higelin qui joue sa compagne.