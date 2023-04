Cinéma: "Quand tu seras grand", une invitation à "prendre soin de nos aînés"

Avec "Quand tu seras grand", en salles mercredi, les cinéastes Andréa Bescond et Eric Métayer immergent le spectateur dans un Ehpad atypique, où les retraités sont amenés à côtoyer des enfants.

Cinq ans après le succès des "Chatouilles", film qui brisait le silence autour de la pédocriminalité, le duo fait son retour sur grand écran, en tirant à nouveau leur inspiration d'une expérience personnelle.

C'est après s'être rendus dans un Ehpad avec leurs enfants pour rendre visite à une proche que les deux cinéastes ont eu envie de faire un film.

"La présence des enfants faisait beaucoup de bien aux résidents de l'Ehpad, qui avaient simplement besoin d'échanger et de rire", a expliqué Eric Métayer à l'AFP.

Dans ce film choral d'1H39, l'action se déroule presque exclusivement dans un Ehpad, dont les résidents doivent partager le réfectoire avec une classe d'enfants - leur école étant en travaux.

Les aides-soignants voient d'un mauvais oeil l'arrivée de ces écoliers, estimant que cela détériorerait davantage leurs conditions de travail, dont ils se plaignent déjà beaucoup à leur direction sans que les choses n'évoluent - manque de moyen, stress permanent...

D'autant plus que la direction de l'Ehpad, davantage intéressée par le profit que le bien-être des résidents et des aides-soignants, ne semble pas particulièrement prête à faire avancer les choses.

La cohabitation intergénérationnelle s'avère néanmoins être une réussite, une complicité se créant même au fur et à mesure entre les enfants et les résidents.

- Pont entre générations -

"Ce sont deux générations qu'on pense très éloignées mais qui partagent en réalité une lutte commune: le refus d'être invisibilisés", a estimé Eric Métayer. "On invisibilise les enfants parce qu'ils ne sont pas encore dans la vie active, et on fait pareil avec les plus âgés parce qu'ils sont sortis du système et qu'on n'en a plus besoin".

"Il faut créer des ponts entre ces deux générations, réussir à mettre en place des initiatives qui permettent aux plus jeunes de passer du temps avec les personnes âgées", a estimé auprès de l'AFP Aïssa Maïga, qui joue Aude, l'Atsem responsable du groupe d'enfants. "Tout le monde en ressortira gagnant: les enfants ont plein de choses à apprendre des aînés, et inversement".

"On doit éviter à tout prix que les personnes âgées soient reléguées dans des espaces déconnectés du reste de la société. Il faut prendre soin de nos aînés", a-t-elle ajouté.

Tristesse, maladie, handicap, voire décès... Le film n'élude rien des situations que vivent certains résidents.

Heureusement que les aides-soignants sont là: ils s'investissent corps et âme dans leur travail pour tenter de rendre plus joyeux le quotidien de ces retraités, dont certains ne reçoivent aucune visite.

"Les aides-soignants ont une énorme responsabilité sur les épaules puisqu'ils travaillent avec des personnes souvent fragiles, qui peuvent disparaître à tout moment, mais malgré cela, ils font tout ce qu'ils peuvent pour améliorer leurs conditions de vie", s'est ému Vincent Macaigne, qui joue Yannick, un aide-soignant. "Ce sont de vrais héros", a-t-il ajouté à l'AFP.

"On voulait aussi profiter de ce film pour mettre en valeur le travail et l'implication des aides-soignants", a déclaré Eric Métayer. "On les a applaudis pendant la crise sanitaire et malheureusement on a l'impression qu'aujourd'hui tout le monde s'en fout".