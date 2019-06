Cinéma: Riester défend le CNC face à des députés souhaitant le réformer

Le ministre de la Culture a défendu jeudi le modèle du Centre national du cinéma (CNC), soutien du 7e art et de l'audiovisuel, visé par un rapport parlementaire qui préconise un contrôle renforcé et un plafonnement des taxes affectées qui financent l'organisme.

"En ce qui concerne les décisions essentielles du CNC, elles sont partagées avec le ministère (de la Culture) et pour les taxes affectées, c'est le Parlement qui décide, pas le CNC tout seul", a souligné Franck Riester, lors d'une audition en commission des finances à l'Assemblée nationale.

"S'il doit y avoir des dispositifs de contrôle que vous jugez à améliorer, le gouvernement est prêt à travailler avec vous. A l'Assemblée nationale, de son propre chef, de se saisir des outils à sa disposition", a-t-il souligné, alors qu'un rapport remis par la députée LREM Marie-Ange Magne préconise de réformer le CNC.

Parmi les mesures sur la table, figurent un plafonnement des taxes affectées au CNC, "dans l'objectif d'assurer un pilotage de la dépense", un rééquilibrage en faveur de l'audiovisuel (au lieu du cinéma) et un contrôle renforcé par le Parlement.

Car "la situation économique du CNC se dégrade ces dernières années, à cause d'un effet de ciseau entre la stagnation des recettes des taxes affectées et le dynamisme des soutiens versés" par le CNC aux différents secteurs de la création, souligne le projet de rapport consulté par l'AFP.

L'établissement a pour rôle de réglementer et soutenir l'économie du cinéma, de l'audiovisuel, du multimédia et du jeu vidéo, via des aides à la création notamment. Il est financé principalement par trois taxes, sur les entrées en salles de cinéma, sur les éditeurs et les distributeurs de services de télévision et sur la diffusion des contenus audiovisuels, pour un produit de 672 millions d'euros en 2018.

Le ministre a rappelé que "le conseil des prélèvements obligatoires, dans son rapport de juillet 2018, a reconnu la pertinence du modèle (du CNC), reproduit à l'étranger, notamment en termes de cohérence et d'efficacité".

"Ce qui ne veut pas dire que le CNC ne doit pas participer à un moment ou un autre au redressement des finances publiques. Il l'a déjà" fait (...) "on va continuer à regarder avec un oeil affuté le fonctionnement du CNC", a-t-il insisté.

Sur le sujet de la gouvernance, il a renvoyé la balle. "Est-ce qu'il faut avoir des auditions solennelles régulièrement, plusieurs fois par an, (du CNC), c'est au Parlement de décider".