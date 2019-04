Cinéma : "Sauvons Georges Méliès, mon arrière-arrière-grand-père !"

Pauline Duclaud-Lacoste, devant le buste de son arrière arrière grand-père, Georges Mélies thegeorgesmeliesproject.org

36 000 euros la réfection

Georges Mélies (1861-1938)

La tombe de Georges Mélies au cimetière du Père Lachaise à Paris (64ème division) thegeorgesmeliesproject.org

"On tue Méliès une deuxième fois!"

thegeorgesmeliesproject.org



Martin Scorsese aux abonnés absents

"Il faut le faire pour Georges et nous y arriverons !" affirme Pauline Duclaud-Lacost, enthousiaste et dynamique. Georges, c'est Georges Méliès . Le cinéaste est l'arrière-arrière-grand-père de la jeune femme Bruxelloise.Pauline Duclaud-Lacost veut restaurer la tombe de Georges Méliès au cimetière du Père Lachaise "Avec ces deux poteaux manquants, le vert-de-gris qui coule, le lettrage illisible, les coins de pierre cassés, le buste sale et la chaîne en fonte disparue, la tombe fait peine à voir."Le créateur de la féérie cinématographique y repose depuis le 21 janvier 1938.Pauline Duclaud-Lacost, via un site de collecte de fonds, a donc lancé une souscription pour réparer ces inévitables outrages du temps.La tombe date de 1881 et la sépulture, bien qu'entretenue, n'a jamais été restaurée depuis 1954, année où un buste signé Renato Carvillani a été installé. Année aussi où est décédée Fanny, la seconde épouse de l'artiste.Son arrière-arrière-petite-fille raconte : "Depuis toute petite, je vais au Père Lachaise dire bonjour à Georges. C'est une tombe qui est énormément visitée. On a des mots, des lettres, des dessins, des bouts de films, des fleurs, des bougies... Toujours et à n'importe quel moment de l'année. Des hommages dans toutes les langues du monde, quelque soit le temps ou l'horaire !"Sans jamais atteindre les cloches de Notre-Dame de Paris, l'addition s'envole : 36 000 euros. On s'étonne de l'importance de la somme.Est-ce le prix que demande une entreprise spécialisée dans ce type de réfection ? "La famille a dû suivre un protocole précis : travail avec des restaurateurs d'art agréés, suivi avec la conservatrice du cimetière, passage du dossier à la commission Architecte et Bâtiment de France, réversibilité des travaux... Cette exigence se répercute dans les coûts des travaux qui s'élèvent à 26 000€. Les 10 000€ supplémentaires sont destinés à payer la fabrication des contreparties, la communication, la commission de Kickstarter et les frais de livraison", explique Pauline Duclaud-Lacost, qui ne possède pas cet argent.A ce jour, tout de même, un peu plus de 30 000 euros ont été récoltés. Insuffisant. Et la campagne s'achève le 23 avril à midi.Une course contre la montre s'est donc engagée. Si la jeune femme n'est pas parvenue à obtenir l'intégralité de la somme escomptée, l'intégralité des dons repartira aux contributeurs. "Ils sont en majorité français et américains, puis on trouve des personnes habitant la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Allemagne. En moyenne, chacun d'eux donne 69 euros..."Les sépultures relèvent du domaine privé. En conséquence, l'Etat français n'est nullement obligé de mettre à la main à la poche pour favoriser ou supporter les frais de cette restauration.Un fait qui indigne ce cinéaste que nous avons contacté et qui a souhaité garder l'anonymat : "Georges Méliès, gloire mondiale des Arts, ne fait-il pas partie, à l'évidence, du patrimoine français ? Il y a, de toute évidence, dans cette situation, une incohérence doublée d'une grande cruauté. Alors que les fonds récoltés, aujourd'hui, pour reconstruire une partie de Notre-Dame de Paris ont dépassé le milliard. Et là, il manque 6 000 euros ! Je vous rappelle que Georges Méliès est mort ruiné, pillé, oublié de presque tous, rongé par un cancer qui a fini par l'emporter à l’hôpital en 1938. Sait-on qu'il fallu toute l'énergie de Henri Langlois, Georges Franju et Pierre-Auguste Harlé, les trois créateurs de la Cinémathèque Française, pour le faire admettre dans cet hôpital parisien ? En ne donnant rien pour la réfection de sa tombe, on le tue une deuxième fois !" Et lui-même, a-t-il donné quelque chose lors de cette collecte ? "Bien entendu."Les diverses sociétés de production cinématographiques (Gaumont, Pathé...) contactées pour apporter leur obole n'ont, pour l'instant, pas réagi. Les plus proches assistants de Martin Scorsesse ont également été approchés.Silence radio. Ce qui surprend et peine un peu Pauline Duclaud-Lacost. Son élégance morale et son enthousiasme l'empêchent de se plaindre ou de verser dans l'aigreur. Sans doute, espère-t-elle secrètement une volte à la dernière minute de ces financiers ou artistes.Tous doivent tant à Georges Mélies !Avec "Hugo Cabret", qui s'inspire très fortement de la vie de Georges Méliès, le réalisateur empocha 5 Oscars et 1 Golden Globe. Faut-il évoquer le rôle de la société Pathé dans les déboires tragiques du père du Voyage dans la lune ?La jeune femme, d'un optimisme inoxydable, veut y croire. Oui, la tombe de son arrière arrière grand-père sera restaurée ! "Vous savez, appuie-t-elle, j'ai croisé le monde entier sur la tombe de Georges. J'ai croisé des magiciens argentins, des touristes iraniennes, j'ai croisé des étudiants polonais en cinéma, des Parisiens en balade ! "Je veux lui dire bonjour, merci, je veux avoir de la chance pour mon prochain film" me confient-ils. Tous les visiteurs ont une relation importante avec lui. Cette tombe est le dernier endroit où les gens peuvent lui rendre hommage. Le théâtre Houdin, boulevard des Italiens, un théâtre qu'il dirigeait, a été détruit il y a longtemps et ses studios à Montreuil ont subi le même sort. Nous voulons restaurer la tombe dans le même état où elle se trouvait en 1954, lors du dépot du buste sculpté par Renato Carvillani."Il ne reste désormais que quelques jours pour y parvenir. Bloqué à un peu plus de 30 000 euros, la collecte sur le site Kickstarter semble connaître un essouflement un peu inquiétant. Georges Méliès avait inventé la féerie cinématographique. Son arrière-arrière-petite-fille y ajoute aujourd'hui un nouvel ingrédient : le suspense.Sacrée famille !