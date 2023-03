Cinéma: Stephen Frears se penche à nouveau sur la monarchie britannique

Le cinéaste anglais Stephen Frears, dont la carrière a été consacrée en grande partie à des films sur la monarchie britannique, à l'instar de "The Queen", se penche à nouveau sur le sujet dans "The Lost King", en salles mercredi.

Le film avait été présenté au festival international de Toronto (Tiff), au lendemain de la mort de la reine Elizabeth II, et sort en salles à moins de deux mois du couronnement prévu de Charles III.

Pourquoi la famille royale britannique continue-t-elle de fasciner autant de monde ? "Je ne sais pas, les gens sont tout simplement (fascinés) !", répondait à l'AFP le réalisateur de 81 ans à Toronto.

"Et il semble que j'en ai profité. Alors je ferais mieux de me taire", plaisantait l'auteur de "The Queen" en 2006, avec Helen Mirren dans la peau d'Elizabeth II, ajoutant... "je suis un républicain" !

"The Lost King", en forme de comédie dramatique, narre l'histoire vraie d'une historienne amateure écossaise, Philippa Langley, partie braver tous les obstacles pour retrouver les restes de Richard III (1452-1485), monarque anglais controversé du 15e siècle.

Une quête insolite, qui la mènera jusqu'aux entrailles d'un parking.

"La mort de la reine est quelque chose qui émeut profondément les Britanniques et, quelles que soient les différences culturelles, la plupart des gens ont un énorme respect pour la Reine et ce qu'elle a fait", observait de son côté l'acteur Steve Coogan, qui donne la réplique à Sally Hawkins.

"Mais si l'on met cela de côté, je pense que notre film ne porte pas vraiment sur une obsession vis-à-vis de la monarchie elle-même, mais plutôt par rapport à Richard III, qui est une sorte de roi diabolisé", immortalisé par Shakespeare. Et les recherches de "Philippa Langley elle-même (ont) été reléguée(s) à la marge", a-t-il poursuivi.