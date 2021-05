Cinéma: "Suzanna Andler", l'hommage de Benoît Jacquot à Duras

L'hommage d'un cinéaste à une femme de lettres: en tournant "Suzanna Andler", drame psychologique et amoureux avec Niels Schneider et Charlotte Gainsbourg, le réalisateur Benoît Jacquot rend hommage à l'oeuvre de Marguerite Duras.

Le film, en salles mercredi, est tout entier tourné dans le huis clos d'une villa en location, hors saison, sur la Côte d'Azur. Le soleil, chaud et rasant, filtre à travers les volets clos qui donnent sur une superbe terrasse, surmontant les flots.

A l'intérieur, Suzanna Andler, une femme mariée de 40 ans, fait face à son amant, plus jeune, Michel. Cheveux courts, drapée dans une fourrure léopard, Charlotte Gainsbourg incarne cette bourgeoise en proie aux plaies de l'amour, face à un Niels Schneider ("Les choses qu'on dit, les Choses qu'on fait" l'an dernier, "Diamant Noir" en 2016) sûr de sa jeunesse et de son pouvoir de séduction.

Le film, tout en dialogues, explore la relation entre les deux amants, leurs espoirs et leurs blessures. Il est adapté d'une pièce du même titre de Marguerite Duras, écrite en 1968.

Réaliser "Suzanna Andler", pour Benoît Jacquot, qui fut l'assistant de Duras dans les années 1970 sur des films comme "Nathalie Granger", "La Femme du Gange" et "India Song", était une promesse de longue date.

"Quand elle a ouvert sa porte, elle m'a regardé un bref moment avant le moindre mot, et elle a ri franchement, et du coup moi aussi, comme si on se reconnaissait - elle m'a fait entrer", se remémore dans les notes de production le réalisateur à propos de sa première rencontre avec la femme de lettres, lorsqu'il sonne chez elle dans ses vingt ans.

Le réalisateur des "Adieux à la Reine" (2012) et du "Journal d'une femme de chambre" (2015) explique que c'est son expérience aux côtés de Duras qui l'a amené à faire des films, et qu'il lui avait promis, juste avant sa mort, d'adapter "Suzanna Andler". Vingt-cinq ans après son décès, la promesse est tenue.