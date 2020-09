Cinéma: "Tenet" conserve la tête du box-office

Le blockbuster "Tenet" de Christopher Nolan a attiré plus de 400.000 spectateurs dans les salles de cinéma cette semaine, conservant la tête d'un box office toujours en plein marasme, selon les chiffres publiés mercredi par CBO.

En l'espace de quinze jours, les exploitants ont vendu 1,36 million de tickets de ce film à grand spectacle entre espionnage et science-fiction.

Toujours à la deuxième place, la comédie française "Effacer l'historique" du duo Kerven-Delépine ("Mammuth"), qui a réuni quelque 115.000 spectateurs.

Le drame "Police", porté par Omar Sy et Virgine Efira, se classe lui directement à la troisième place avec près de 85.000 entrées.

"Les Nouveaux Mutants" (dans la série X-Men) et "Petit Pays", adapté du roman de Gaël Faye, conservent leur quatrième et cinquième place avec respectivement plus de 76.000 et 71.000 entrées.

A noter que cette semaine est marquée par une importante baisse de fréquentation (- 1 million) par rapport à la semaine dernière.

1. "Tenet": 411.702 entrées (cumul 2e semaine: 1.3 million) - copies 707

2. "Effacer l'historique": 115.069 entrées (cumul 2e semaine: 371.424) - copies 630

3. "Police": 84.682 entrées (nouveauté) - copies: 374

4. "Les Nouveaux Mutants": 76.565 entrées (cumul 2e semaine: 236.938) - copies: 414

5. "Petit Pays": 71.131 entrées (cumul 2e semaine: 172.907) - copie: 488.

Enquête CBO Box Office pour la semaine du 02 au 08 septembre 2020.

adm/fmp/rhl

TENET HEALTHCARE