Cinéma: Théo Christine et Sandor Funtek, révélations suprêmes

Dans "Suprêmes", en salles mercredi, Théo Christine et Sandor Funtek donnent tout pour interpréter deux légendes du rap, les fondateurs de NTM, un pari audacieux qui met ces deux jeunes acteurs sur orbite.

"Ces mecs, c'est deux petits challengers qui ont les dents longues mais ne rayent pas le parquet", explique à l'AFP JoeyStarr, leader aujourd'hui quinquagénaire du groupe, pour présenter celui qui l'incarne à l'écran, Théo, et son acolyte Sandor, qui joue Kool Shen.

Accoudés dans le canapé d'un palace parisien, au whisky et au vin blanc, Théo et Sandor semblent aussi inséparables que l'étaient à leurs débuts les deux rappeurs.

Sandor (se prononce "Chandor") est le plus âgé des deux, 31 ans, et déjà deux apparitions dans des Palme d'Or: "Dheepan" et "La vie d'Adèle". Il a le regard et la décontraction du jeune premier, un faux air de Tahar Rahim à l'aube de sa carrière, et est sapé en Dior de la tête aux pieds.

Théo, 25 ans, est moins fort en gueule en interview qu'à l'écran, où il a la lourde tâche d'interpréter l'explosif JoeyStarr. Carrure sportive et coupe de cheveux rasée sur les côtés, il a notamment été vu dans deux saisons de la série pour ados "Skam".

Le tournage de "Suprêmes" les a transformés: "On dirait qu'ils ont fait le Vietnam, c'est plus les mêmes", assure JoeyStarr.

"On a fusionné" lors du tournage des premières scènes de live - un concert qu'ils ont joué "comme un vrai", confie Théo.

C'est d'ailleurs une des forces du film, qui retrace les premiers pas du groupe, depuis sa fondation en Seine-Saint-Denis jusqu'au premier Zénith: restituer l'énergie créatrice (et parfois destructrice) de NTM sur scène, dans des tournées en MJC de province ou lors d'impros dans la cité. Outre "Suprêmes", les débuts de NTM seront aussi au coeur d'une série d'Arte (en association avec Netflix) l'an prochain, "Le monde de demain".

- "On vivait NTM" -

Pour le film, la réalisatrice Audrey Estrougo a auditionné plus d'une centaine de jeunes et a hésité à confier les rôles à des rappeurs.

"Il a fallu une année de répétitions et travail, sur le chant, le rap, l'attitude - par exemple, dans les années 1990, on ne marche pas pareil", explique-t-elle à l'AFP. "Ils ont dû aussi bosser le jeu, la définition des personnages".

"Ces petits cons ont vécu notre histoire ! Tu les vois vivre à l'écran le kiff que ça a pu être pour nous de faire une tournée, un Zénith... Ils l'ont vécu en condensé, mais ils l'ont vécu", s'amuse JoeyStarr.

"On a bossé comme des malades, on mangeait et on vivait NTM toute la journée", raconte Sandor. Lors du casting, "je suis arrivé en mode beaucoup trop cliché, j'm'en bats les couilles: mains dans les poches, je réponds vite fait...", rigole Théo.

A l'écran, l'acteur, qui "n'a pas grandi en cité ni avec du hip-hop", est une boule d'énergie explosive et revêche, qui parvient à faire oublier le "vrai" JoeyStarr.

Son enfance baigne dans les vagues, en Martinique et en Vendée. Il devra renoncer à son rêve, une carrière de surfeur pro. "Je voulais faire un truc pas banal, et être reconnu pour ce que je ferais": ce sera finalement acteur.

Sandor, lui, a grandi entre la Hongrie et la France. "Mon père était acteur, ma mère est auteur. Mais dans mon enfance, j'étais dans le refus total de cette vie, des galères d'oseille qu'elle impliquait quand ça ne roule pas".

Pourtant au lycée, "l'attrait pour le lifestyle" du cinéma, "les personnes cultivées et riches en couleur" est plus fort.

Pour la suite, Sandor rêve de tourner avec ses "grands héros de jeunesse": Lars von Trier, Gus van Sant, Christopher Nolan. Théo se dit "pas mal branché (par les) jeunes réalisateurs", pour amener un truc nouveau, révolutionner tout ça".