Cinéma: "Top Gun" survole toujours le box-office

"Top Gun: Maverick", meilleure sortie de 2022, a connu une légère baisse de fréquentation pour sa deuxième semaine d'exploitation, mais reste largement dominant dans les salles françaises avec plus de 2,7 millions d'entrées cumulées, selon les chiffres publiés mercredi par CBO-Box Office.

Présenté au festival de Cannes où sa vedette Tom Cruise a reçu une Palme d'or d'honneur, "Top Gun: Maverick" est la suite, 36 ans après, du film d'avions à succès porté par l'acteur américain.

Tom Cruise y incarne toujours le pilote d'essai de la marine Pete "Maverick" Mitchell, désormais capitaine, qui s'entraîne à bombarder l'usine d'enrichissement d'uranium d'un pays voyou.

Avec 1,2 million d'entrées cette semaine, il fait moins bien qu'à son lancement (-22%) mais est resté le choix de plus d'un spectateur sur deux la semaine écoulée.

Le film "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" de Sam Raimi avec Benedict Cumberbatch, inspiré de l'univers Marvel, conserve sa deuxième place mais sa fréquentation chute de 42%. Il a enregistré près de 3 millions d'entrées depuis sa sortie début mai.

La comédie dramatique "C'est Magnifique", troisième long métrage du comédien et réalisateur Clovis Cornillac, prend la troisième place pour son lancement mais dépasse tout juste les 80.000 entrées, suivi du thriller "Firestarter" de Keith Thomas (75.109).

"Hommes au bord de la crise de nerfs" de Audrey Dana, avec Thierry Lhermitte, Ramzi Bedia et François-Xavier Demaison, descend à la cinquième place après deux semaines d'exploitation où la comédie n'a totalisé que 164.597 entrées.

1. "Top Gun : Maverick" 1.188.176 entrées, 829 copies (2.717.784 en deux semaines)

2. "Doctor Strange in the Multiverse of Madness": 198.576 entrées, 688 copies (2.966.839 en 5 semaines)

3. "C'est magnifique": 80.515 entrées, 461 copies (nouveauté)

4. "Firestarter": 75.109 entrées, 337 copies (nouveauté)

5. "Hommes au bord de la crise de nerfs" : 61.938 entrées, 461 copies (164.597 entrées en deux semaines)