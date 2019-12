Cinéma: une des meilleures années depuis 1966, boostée par Hollywood

Cette année, les salles françaises ont fait le plein... grâce au cinéma américain: l'année 2019 a enregistré l'un des meilleurs taux de fréquentation en un demi-siècle, largement tiré par le succès des films hollywoodiens.

La fréquentation 2019, avec 213,3 millions d'entrées, est "le deuxième plus haut niveau depuis 1966 (234,2 M)", précise le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) dans son bilan annuel publié lundi.

Le précédent record datait de 2011 avec 217,2 millions d'entrées, grâce au film "Intouchables" d'Olivier Nakache et d'Eric Toledano.

"C'est une nouvelle année record pour la fréquentation", s'est réjoui Dominique Boutonnat, président du CNC. "Ce chiffre historique témoigne de la vitalité du 7ème Art en France et démontre que le cinéma reste la sortie culturelle préférée des Français", a-t-il ajouté.

Il s'agit d'une progression de 6% par rapport à 2018 (200,5 millions).

Depuis six ans, la fréquentation des cinémas français se maintient au-dessus de la barre des 200 millions, malgré la concurrence de la vidéo en ligne, de YouTube et des services de streaming comme Netflix.

La remontée en 2019 est en partie due à une progression de 32,7% de la fréquentation des films américains: 117,76 millions d'entrées, "soit le plus haut niveau depuis 1957", en plein âge d'or de Hollywood, souligne le CNC.

- Investissements exceptionnels -

Cette année, arrivent en tête "Le Roi Lion" (10 M), "Avengers: Endgame" (6,9 M) et "La Reine des Neiges II" (6,5 M), suivis de "Joker" (5,6 M) et "Toy Story 4" (4,6 M). La part de marché du cinéma américain a bondi de 44,1% en 2018 à 55,2% en 2019.

Quant à la part de marché des films français, elle est en baisse par rapport à 2018 (35% contre 39,3%) avec une baisse de la fréquentation de 5,7% (74,66 millions d'entrées).

Un seul film français, "Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu?" fait partie du top 5 de 2019, avec 6,7 millions d'entrées.

Il est suivi par "Nous finirons ensemble" de Guillaume Canet (2,8 millions), "Hors Normes" du duo Toledano-Nakache (2M) et "Au nom de la terre" d'Edouard Bergeon (2 M).

Le "J'accuse" de Roman Polanski, pris dans une vive polémique après avoir été récemment accusé de viol par la Française Valentine Monnier, a fait 1,4 million d'entrées.

Le CNC note également que l'année 2019 est marquée par un nombre élevé de films au-dessus de cinq millions d'entrées avec cinq films au-delà de ce seuil, soit le plus haut niveau observé sur les dix dernières années.

La Fédération nationale des cinémas français s'est félicitée du cru 2019, notant qu'il "a été rendu possible par l'offre de films, mais aussi par une année exceptionnelle en matière d'investissements des salles".

Ainsi, d'après le FNCF, plus de 260 millions d'euros ont été investis dans plus de 40 établissements rassemblant 188 nouveaux écrans en 2019.

Face à un paysage audiovisuel sans cesse en mutation, les salles de cinéma parient de plus en plus sur l'innovation (projections laser, écrans enveloppants avec images sur les côtés, écrans géants, son immersif, fauteuils qui bougent...) pour attirer le public.

Ainsi, une étude du CNC en septembre révélait que les salles de cinéma "premium" technologiques (4DX, Imax/laser, Screen X) alliant confort et technologie, se frayent un chemin en France, avec 66 établissements équipés en 2018 contre 5 en 2016, séduisant plutôt un public masculin, jeune et urbain.

Plus de 20% des spectateurs sont déjà allés à une projection dans ces salles sur une période d'un an, selon une enquête réalisée en juin 2019 par Médiamétrie auprès de 1.000 spectateurs de 15 ans et plus.

la France possède toujours le premier parc cinématographique d'Europe, avec plus de 2.000 cinémas, devant l'Allemagne et le Royaume-Uni.

ram/rh/dlm

NETFLIX

GOOGLE

IMAX