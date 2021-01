Cinéma: une formation franco-italienne pour les producteurs lancée dans les Alpes

Une formation destinée aux producteurs émergents de l'industrie cinématographique française et italienne va être lancée au printemps dans les Alpes par le Musée national du cinéma de Turin et Bonlieu scène nationale à Annecy.

Baptisé "Alpes Film Lab", ce projet financé par des fonds européens vise à faire émerger "une nouvelle génération de professionnels du cinéma français et italien" et à renforcer la compétitivité des coproductions franco-italiennes sur le marché international, explique un communiqué de presse.

La première session débutera en avril et s'achèvera en novembre. Elle se concentrera sur le développement de huit projets de longs métrages "ayant un potentiel de coproduction transfrontalière".

Une seconde formation proposant sur deux ans des ateliers d'éducation à l'image, des séances d'orientation et des voyages d'étude, sera réservée aux lycéens et aux étudiants des deux pays. Ce programme de coopération transfrontalière sera piloté par Francesco Giai Via, directeur artistique du festival du film italien d'Annecy.

Alpes Film Lab "vise à créer des opportunités de formation et de carrière pour les étudiants et les professionnels de l'industrie cinématographique italienne en établissant un lien avec leurs homologues français", explique Mercedes Fernandez, directrice générale du Torino Film Lab, qui soutient les cinéastes travaillant sur leurs premiers et deuxièmes longs métrages de fiction.

Le projet espère également apporter sa contribution "dans un moment de difficulté sans précédent pour l'industrie cinématographique au niveau mondial", explique Francesco Giai Via.

En France, l'appel à projets se déploiera sur les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes et des Alpes-Maritimes. En Italie, ils s'étendra sur les provinces de Turin et de Cuneo (Piémont), celle d'Imperia (Ligurie) et sur la région autonome du Val d'Aoste.

Les candidatures issues des autres départements français et des autres régions italiennes seront également examinées.