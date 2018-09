Cinema: une "Nonne" démoniaque prend possession du box-office nord-américain

Le film d'horreur "La Nonne" a pris la tête du box-office nord-américain pour le premier week-end de sa sortie, selon les chiffres définitifs de la société spécialisée Exhibitor Relations publiés lundi.

Le film, dernier en date de l'univers cinématographique "Conjuring", raconte l'histoire d'un prêtre, d'une novice et d'un villageois enquêtant sur un démon à l'oeuvre dans un couvent roumain en 1952.

Ce long métrage de Warner Bros avec Taissa Farmiga, Demián Bichir et Jonas Bloquet a récolté 53,8 millions de dollars.

En deuxième position se trouve "Peppermint", un film sur la vengeance d'une une femme (Jennifer Garner) dont le mari et la fille sont assassinés et qui prend les armes contre les gangs, les policiers et juges corrompus. Il remporte 13,4 millions de dollars pour son premier week-end à l'affiche.

Au coude à coude sur la troisième marche du podium, le toujours scintillant "Crazy Rich Asians", adapté du livre éponyme de Kevin Kwan traduit en français sous le titre "Singapour millionnaire", avec 13,1 millions (136 millions en tout).

Quatrième, "En eaux troubles", avec Jason Statham, histoire de la découverte d'un requin préhistorique de 23 mètres de long, s'accroche et empoche 6 millions de dollars supplémentaires (131,6 en cinq semaines).

Cinquième, "Searching - Portée disparue", un thriller sur un père de famille à la recherche de sa fille, engrange près de 4,6 millions (14,3 en trois semaines).

Voici le reste du Top 10:

6 - "Mission Impossible: Fallout", avec l'inusable Tom Cruise: 3,9 millions (212,2 sept semaines)

7 - "Jean-Christophe & Winnie": 3,4 millions (91,9 en six semaines)

8 - "Operation Finale", film historique sur la traque du nazi Adolf Eichmann en Argentine: 2,87 millions (13,9 deux semaines)

9 - "BlacKkKlansman": 2,6 millions de dollars (43,5 en cinq semaines)

10 - "Alpha": 2,5 millions de dollars (32,4 millions quatre semaines)