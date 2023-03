Cinéma: "The Whale" signe le retour inespéré de Brendan Fraser

En incarnant un personnage de professeur obèse reclus chez lui, l'acteur Brendan Fraser ("La Momie", "Georges de la jungle"), fait un come-back inattendu qui lui vaut la première nomination aux Oscars de sa carrière.

Tombé dans un oubli relatif ces dernières années, l'acteur est de tous les plans, méconnaissable dans le corps de Charlie, un homme de plus de 250 kilos qui ne peut plus sortir de chez lui et réussit à peine à se lever de son canapé.

Adapté d'une pièce de théâtre de Samuel D. Hunter, le film de Darren Aronofsky ("Requiem for a dream", "Black Swan", qui a valu un Oscar à Natalie Portman) raconte les retrouvailles de ce professeur d'anglais et de sa fille avec qui il a coupé les ponts.

Elle est jouée par la jeune star de la série "Stranger Things", Sadie Sink.

Le rôle de Charlie n'a pas été confié à un acteur souffrant d'obésité, rarement mis en avant dans l'industrie du cinéma, mais à l'ex-star de 54 ans, quitte à lui faire porter d'imposantes prothèses durant le tournage.

Laissant espérer dans ses premières séquences une réflexion rarement montrée au cinéma sur la perception de l'obésité et la façon dont les personnes qui en sont atteintes la ressentent, le film multiplie les clins d’œil à la baleine de "Moby Dick" et joue la carte du sentimentalisme.

Reste la performance de Brendan Fraser, choisi après dix ans d'hésitations par le réalisateur Darren Aronofsky, après avoir pensé "à toutes les stars de la planète", a raconté ce dernier à la Mostra de Venise, où le film était en compétition en 2022.

Lors du tournage, "j'ai appris à bouger d'une façon totalement nouvelle, j'ai développé des muscles que je ne savais même pas avoir", a complété l'acteur.

Une expérience qui a changé son regard sur l'obésité: "j'ai appris qu'il fallait être une personne incroyable physiquement et mentalement pour habiter un tel corps".

Le rôle d'une vie, estime carrément l'acteur à la carrière en dents de scie: "ça a été le rôle le plus compliqué que j'aie jamais joué. Charlie est le personnage de loin le plus héroïque que je n'aie jamais interprété".