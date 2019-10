Cinq choses à savoir sur le Booker Prize

Le Booker Prize, qui a été décerné lundi soir à Londres conjointement à Margaret Atwood et Bernardine Evaristo, compte parmi les plus prestigieux prix littéraires du monde, et représente une promesse d'accélérateur de ventes pour les lauréats.

Voici cinq choses à savoir sur cet équivalent britannique du Goncourt depuis 50 ans:

- Histoire de noms -

Le prix littéraire a été créé en 1969 grâce au financement du plus important grossiste alimentaire anglais, Booker.

Les éditeurs britanniques, désireux de trouver un équivalent anglais au vénérable prix Goncourt, ont sollicité Jock Campbell, président de Booker et amateur de littérature, pour qu'il sponsorise le projet.

Le prix a été rebaptisé "Man Booker Prize" en 2002 quand le fonds spéculatif Man Group en est devenu sponsor financier à son tour.

Il a retrouvé son ancien nom en 2019 lorsqu'il est passé aux mains de la fondation caritative américaine Crankstart, fondée par des milliardaires de la Silicon Valley.

- Gloire et fortune -

Le prix récompense un roman écrit en anglais et publié au Royaume-Uni ou en Irlande.

Le lauréat, dont le nom est dévoilé chaque année en octobre à Londres, remporte 50.000 livres (environ 57.200 euros). Chaque finaliste empoche par ailleurs 2.500 livres (environ 2.860 euros).

Ces sommes sont bien loin de celle du Prix Nobel de littérature doté de 844.000 euros, mais font partie des plus généreuses dotations parmi les récompenses littéraires, à l'image du prix Pulitzer (près de 13.600 euros) ou du National Book Award aux Etats-Unis (environ 59.000 euros).

En France, le prix Goncourt n'offre que dix euros symboliques au gagnant, mais s'accompagne de la promesse de ventes record.

Le lauréat du Booker, lui aussi, "est assuré d'une reconnaissance internationale et d'une forte augmentation des ventes", selon le site du prix anglais.

- Comment ça marche ? -

Pour chaque édition un comité de Booker compose un panel d'environ cinq jurés, le plus souvent des personnalités du monde littéraire -- écrivains, critiques et éditeurs.

Ils disposent de plusieurs mois pour lire les nombreux livres en lice, puis en pré-sélectionnent une dizaine. De cette sélection émergent des finalistes, puis un unique lauréat est nommé. Mais cette année, le jury a réussi à contourner la règle, de l'unique lauréat, introduite après 1997, et à imposer sa décision de couronner deux livres.

- Traductions récompensées -

En 2016, un prix parallèle a été créé pour récompenser une fiction traduite en anglais et publiée, là aussi, au Royaume-Uni ou en Irlande.

L'auteur et le traducteur du roman lauréat se partagent la dotation de 50.000 livres du prix international Booker, dévoilé chaque année en mai.

L'écrivaine française Annie Ernaux a fait partie de la sélection finale en 2019 pour "Les années", traduit par Alison Strayer.

- Controverses -

Réservé aux auteurs britanniques, irlandais, zimbabwéens, et des pays du Commonwealth, le Booker Prize s'est ouvert aux écrivains américains en 2014, suscitant une vive polémique au Royaume-Uni sur la vocation originelle du prix.

Le double lauréat Peter Carey avait dénoncé en 2017 un prix uniquement financé par Man Group pour améliorer son image de marque.

La sélection des prétendants a été critiquée comme étant arbitraire, des dissensions ont parfois agité le jury et le choix du lauréat, parfois ouvertement répudié par un juré, est sujet à controverses.

Les gagnants ne sont pas toujours enchantés non plus: dans son discours de remerciements en 1972, le lauréat John Berger a déploré l'esprit de compétition "détestable" entourant la récompense.

L'écrivain engagé donna la moitié de l'argent gagné grâce à son prix au mouvement révolutionnaire afro-américain des Black Panthers pour dénoncer l'exploitation des Caraïbes par des sociétés commerciales, parmi lesquelles le sponsor financier du Booker Prize.

eab-fan/ber/spe/cn

MAN GROUP PLC

BOOKER GROUP