Cinq choses à savoir sur les prix Nobel

Les prix Nobel récompensent depuis 1901 des hommes, des femmes et des organisations ayant oeuvré pour le progrès de l'humanité, selon le voeu de leur créateur, l'inventeur suédois Alfred Nobel. Voici cinq choses à savoir sur ces récompenses.

Posthumes

Depuis 1974, les statuts de la Fondation Nobel stipulent qu'un prix ne peut être remis à titre posthume, sauf si la mort survient après l'annonce du nom du lauréat. Avant 1974, seules deux personnalités disparues, des Suédois, avaient été récompensées: le diplomate Dag Hammarskjöld (prix de la paix en 1961) et le poète Erik Axel Karlfeldt (littérature en 1931). En 2011, stupeur: après l'attribution du prix de médecine, on apprend la mort trois jours auparavant d'un lauréat, le Canadien Ralph Steinman. La fondation décide de néanmoins valider son nom dans son prestigieux palmarès.

La France en tête pour la littérature

Au palmarès par pays pour la littérature, la France est en tête, avec 15 lauréats, dont le premier, en 1901, le poète Sully Prudhomme, tombé dans l'oubli. Viennent ensuite les Etats-Unis et le Royaume-Uni suivis de l'Allemagne et la Suède. La langue de Molière est en revanche devancée par celle de Shakespeare, avec 29 auteurs anglophones primés.

Candidats improbables pour la paix

D'Adolf Hitler à Michael Jackson en passant par Staline ou Mussolini, le Nobel de la paix a, en près de 120 ans d'existence, vu passer son lot de candidatures improbables, farfelues ou aberrantes. Hitler avait été proposé pour le prix de la paix par un député suédois en janvier 1939, à l'orée du conflit le plus sanglant de l'Histoire. La proposition, sarcastique et visant à décrédibiliser la nomination du Britannique Neville Chamberlain après les accords de Munich, sera finalement retirée, mais elle reste dans les annales du prix. Le président serbe Slobodan Milosevic, plus tard jugé pour génocide, a aussi été proposé, au même titre que Jules Rimet, "père" de la Coupe du monde de football. Des dizaines de milliers de personnes peuvent soumettre une candidature, mais toutes les propositions ne sont pas étudiées.

Une femme sur 20

Si leur nombre ne cesse d'augmenter depuis la première édition, passant de quatre lauréates entre 1901 et 1920 à 24% ces deux dernières décennie, les femmes nobélisées (54) ne représentent au terme de la saison 2019 qu'un peu plus de 5% des 923 lauréats des deux sexes. L'économie recueille le bonnet d'âne (2,4%), devant les prix scientifiques (3,2%). La littérature est largement une affaire d'hommes (13% de femmes), la paix fait un peu mieux (15,9%). Néanmoins, la première personne à avoir gagné le Nobel deux fois fut la Française d'origine polonaise Marie Curie, en 1903 en physique et en 1911 en chimie.

Et les maths ?

Pourquoi n'existe-il pas de Nobel pour les mathématiques? Des chercheurs ont fait pièce dans les années 1980 à une légende tenace: Alfred se serait vengé de l'amant d'une de ses maîtresses, le mathématicien Gösta Mittag-Leffler. Rien n'étaye cette hypothèse. Explication la plus plausible: en 1895, lorsque Nobel rédige son testament, une récompense existe déjà en Suède pour les maths et il ne voit pas l'intérêt d'en instituer une seconde. Par ailleurs au début du XXe siècle, les disciplines appliquées ont les faveurs des élites et de l'opinion: que doit l'humanité aux mathématiques?