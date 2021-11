Cinq finalistes, dont quatre femmes, pour le Goncourt des lycéens

Cinq auteurs, dont quatre femmes, restaient en lice lundi pour le Goncourt des lycéens qui sera décerné jeudi à Rennes, en clôture de la saison des prix littéraires, ont annoncé les organisateurs.

Les cinq finalistes, dont la lauréate du prix Médicis Christine Angot et celle du prix Femina Clara Dupont-Monod, ont été sélectionnés "après deux mois de lectures assidues des 14 romans en lice" par les lycéens délégués de chaque région qui ont délibéré lundi à huis clos, selon un communiqué de presse.

Les délibérations régionales du Prix Goncourt des Lycéens, créé et organisé par la Fnac et le ministère de l'Éducation nationale, se sont déroulées à Lyon, Metz, Nantes, Nîmes, Paris et Rennes.

Les 13 lycéens délégués, désignés pendant ces délibérations régionales, doivent se retrouver jeudi à Rennes, berceau du prix, pour la délibération nationale.

Ils annonceront le lauréat à 12H45 depuis l'Hôtel de Ville de Rennes. La remise du prix aura lieu à Paris, à 19H00 le même jour, au ministère de l'Éducation nationale.

Les 5 romans finalistes (par ordre alphabétique) sont:

- Christine Angot, Le Voyage dans l'Est (éd. Flammarion);

- Anne Berest, La carte postale (éd. Grasset);

- Clara Dupont-Monod, S'adapter (éd. Stock);

- Patrice Franceschi, S'il n'en reste qu'une (éd. Grasset);

- Lilia Hassaine, Soleil amer (éd. Gallimard).

En 2020, le Prix Goncourt des Lycéens avait été attribué à Djaïli Amadou Amal pour son roman Les impatientes (éditions Emmanuelle Collas).

aag/db/dlm

FNAC DARTY