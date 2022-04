Cinq leçons de théâtre de Michel Bouquet

Michel Bouquet, l'un des plus grands comédiens français décédé mercredi à 96 ans, expliquait avec beaucoup de simplicité la complexité du métier d'acteur. Voici quelques extraits d'un entretien avec l'AFP en 2019:

- Un métier d'humilité -

"C'est un service. L'acteur n'est pas si important à ses propres yeux que le public ne le croit. C'est un métier d'humilité. L'humilité est sacrée pour l'acteur. Je prépare un rôle pendant six mois et quand le moment de le jouer arrive, je me fais tout petit et je me dis +j'ai fait ce que j'ai pu+".

- Ne rien connaître -

"Le savoir d'un acteur, c'est de ne connaître rien et d'espérer être accompagné d'une vérité qui est dans le texte, mais ne pas savoir si on y parvient. Etre acteur, c'est endosser quelque chose qu'on n'est pas digne de recevoir et puis essayer de compenser. L'acteur, c'est un objet comme un autre, c'est une outrecuidance".

- Monter sur scène, un héroïsme -

"Il faut beaucoup de forces. Même je dirais, c'est une sorte d'héroïsme pour aller en scène, montrer à quel point on n'a pas de raison d'y être. Le comédien est pris en obligation d'y rester, avec des mots qui ne sont pas les siens et de rendre tout ça vrai".

- Le texte plutôt que le personnage -

"Ce n'est pas le personnage qui est le plus important, c'est la parole. Est-ce que la parole est valable, cette question on peut se la poser sans arrêt, pendant toute une vie, et elle ne trouve pas forcément une réponse".

- L'oubli de soi -

"La personnalité de l'auteur au théâtre est tellement majestueuse, puissante quand il s'agit de très grandes figures, que ce soit Pinter ou Molière... Nous, qu'est-ce qu'on fait là? On ne fait qu'essayer de comprendre, essayer de porter la parole le plus docilement possible la pensée de l'auteur et non pas la pensée de ce qu'on en pense. C'est l'oubli de soi qui est le plus important".