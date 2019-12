Cinq millions de sujets pour "La Reine des Neiges 2"

"La Reine des neiges 2" règne plus que jamais sur le box-office français: le film d'animation des studios Disney a passé la barre des 5 millions de spectateurs pour sa quatrième semaine sur les écrans, selon les chiffres publiés par CBO Box Office mercredi.

Les aventures de la reine Elsa et de sa soeur Anna ont attiré plus de 600.000 personnes la semaine passée, et ont déjà été vues par 5,1 millions de personnes.

Un autre blockbuster américain, le film d'aventure "Jumanji : Next level", occupe la deuxième place du classement, et a attiré 1,3 million de spectateurs en deux semaines.

Le film français "Docteur?", avec Michel Blanc, entre directement à la 4e place avec 200.000 spectateurs.

De son côté, "Les Misérables" de Ladj Ly, film coup de poing sur les banlieues récompensé à Cannes et en lice pour la France aux Oscars, quitte le top 5. Il cumule 1,4 million de spectateurs en quatre semaines d'exploitation.

Enfin, le film "J'accuse" de Roman Polanski consacré à l'affaire Dreyfus, occupe la 9e place du classement et frise les 1,4 million d'entrées depuis sa sortie, en dépit des appels au boycott après une nouvelle accusation de viol visant le cinéaste.

1. "La Reine des neiges 2": 631.282 entrées (cumul 4e semaine : 5.149.805) - 666 copies

2. "Jumanji: Next level": 538.672 entrées (cumul 2e semaine: 1.324.308) - 676 copies

3. "La famille Addams" : 214.455 entrées (cumul 2e semaine: 540.306) - 522 copies

4. "Docteur?": 212.447 entrées (nouveauté) - 414 copies

5. "Le meilleur reste à venir" : 200.622 entrées (cumul 2e semaine: 517.507) - 675 copies

Enquête CBO Box Office pour la semaine du 11 au 17 décembre.

