Cissy Houston, chanteuse de gospel et mère de Whitney, est morte à 91 ans

La chanteuse américaine de gospel Cissy Houston, mère de Whitney Houston, est morte à l'âge de 91 ans, a annoncé lundi sa belle-fille dans un communiqué.

"C'est avec le coeur lourd que j'annonce la mort de notre bien-aimée reine Cissy Houston aujourd'hui! S'il vous plaît gardez la famille Houston dans vos prières", a écrit Pat Houston sur Instagram.

De son vrai nom Emily Drinkard, Cissy Houston était une chanteuse de soul et de gospel et a mené une carrière en tant que choriste d'Elvis Presley et Aretha Franklin au sein du groupe The Sweet Inspirations.

Elle a enregistré des centaines de chansons, dans tous les genres de musique, sa voix pouvant se retrouver sur des morceaux de Jimi Hendrix comme de Beyoncé.

Durant sa carrière solo, elle a remporté deux Grammy pour ses albums "Face to Face" et "He Leadeth Me" à la fin des années 90.

Sa fille, Whitney Houston, était l'une des plus grandes chanteuses américaines. Elle était notamment connue pour ses tubes comme "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)" et "I Will Always Love You." Elle a été retrouvée morte noyée dans sa baignoire en 2012, à 48 ans.

Cissy Houston était également la tante des chanteuses Dionne Warwick and Dee Dee Warwick et une cousine de la chanteuse d'opéra Leontyne Price.