Clara Luciani et Juliette Armanet au Printemps de Bourges

Clara Luciani, Juliette Armanet ou encore Eddy de Pretto sont parmi les premières têtes d'affiche annoncées mercredi pour le Printemps de Bourges, rendez-vous qui lance la saison des festivals et revient avril 2022 dans son format habituel.

Le Printemps avait accueilli 200.000 personnes pour sa dernière véritable édition en 2019. En raison de la crise sanitaire, il n'y avait eu qu'une scène symbolique réservée aux talents émergents en 2020 (décalée en septembre) et une édition en jauge limitée en juin 2021.

Pour la première fois depuis deux ans, le festival propose donc une édition dans son format habituel, du 19 au 24 avril, avec une quinzaine de salles réparties dans toute la ville, dont les plus grandes scènes, de retour, comme le W et la Halle au Blé.

Un vent de disco devrait donc souffler sur Bourges puisque ce courant irrigue les derniers albums de Clara Luciani ("Cœur") et Juliette Armanet ("Brûler le feu", sorti tout récemment).

Eddy de Pretto, entouré d'un groupe au groove imparable, vient quant à lui de faire vibrer le Bataclan à Paris pendant plusieurs soirées d'automne avec une transposition scénique bluffante de son disque "A tous les bâtards".

Parmi les autres gros noms dévoilés, on trouve Gaëtan Roussel (leader de Louise Attaque), Dutronc&Dutronc, soit Jacques et Thomas pour la première fois en tournée commune, les vétérans marseillais du rap IAM, Vianney ou encore Lilly Wood & The Prick. Il y aura aussi une création qui mettra à l'honneur l'inclassable Brigitte Fontaine.

Au rayon rap, sont également au menu Romeo Elvis, Lujipeka (échappé en solo de Columbine) ou encore les Belges Caballero vs Jeanjass.

Pour l'électro, on peut noter la présence de Thylacine, jeune pousse à la large palette et Vitalic, un pionnier, ou encore Kungs et Polo & Pan, artistes français à large audience internationale.

La programmation complète du Printemps de Bourges sera dévoilée le 26 janvier.