Claude Lanzmann, réalisateur du film "Shoah" est mort

"Il était très très faible depuis quelques jours", a indiqué un porte-parole de l'éditeur Gallimard, aujourd'hui. Le cinéaste Claude Lanzmann est décédé, ce jeudi 5 juillet, à l'âge de 92 ans à son domicile parisien.



Le cinéaste est mondialement connu pour son film "Shoah", le grand documentaire qu'il a réalisé sur l'extermination des juifs d'Europe. Douze années seront nécessaires pour réaliser ce film.



Il se revendiquait résistant et combattant de la vérité. ​Il était un défenseur infatigable de la cause d'Israël.

Claude Lanzmann a aussi été écrivain, ami de Jean-Paul Sartre, et journaliste. Il a notamment dirigé la revue Les Temps Modernes.



Claude Lanzmann a été interviewé par Patrick Simonin lors du 70e festival de Cannes poru son dernier film "Le dernier des injustes" :

"Il a apporté sa force de conviction et puis il a réussi à imposer le mot Shoah sur une période de notre Histoire que l'on ne pouvait pas décrire, témoigne Haïm Korsia , grand rabbin de France, sur TV5MONDE. Son fils a donné la parole aux gens qui étaient là, indifférents. Il a montré la violence de l'indifférence. Je pense que c'est un rappel permanent pour note époque".

"J'ai toujours eu envers lui, y compris envers ses colères, une immense tendresse" , ajoute Haïm Korsia.

Claude Lanzmann a été très affecté par la mort brutale l'an dernier de son fils Félix "emporté à 23 ans par un cancer impitoyable". "La mort ne va pas de soi. Moi, je ne suis pas du tout pour la mort. Je crois toujours à la vie. J'aime la vie à la folie même si elle n'est pas le plus souvent marrante", avait-il confié récemment à un journaliste de l'AFP.

Biographie de Claude Lanzmann en dates-clés :

1925 : naît le 27 novembre à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine)

1943 : s'engage dans la Résistance en Auvergne.

1952 : devient ami de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir, et vit une histoire d'amour avec la philosophe féministe jusqu'en 1959.

1972 : "Pourquoi Israël", son premier film.

1985 : "Shoah", qui a nécessité 12 années de tournage. Le film marque les esprits dans le monde entier et obtient de nombreuses récompenses, dont, en France, un César d'honneur en 1986.

1986 : devient directeur de la revue fondée par Sartre et de Beauvoir à la fin de la guerre : "Les temps modernes"

2009 : parution de ses mémoires, "Le lièvre de Patagonie". Une réussite, selon la critique.

2013 : Ours d'or d'honneur à la Berlinale pour l'ensemble de son oeuvre.

2013 : "Le dernier des injustes", son dernier film.

2018: mort le 5 juillet à Paris.