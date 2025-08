Clément Hervieu-Léger prend les rênes de la Comédie-Française

Le comédien et metteur en scène Clément Hervieu-Léger à Paris le 14 avril 2025

Le comédien et metteur en scène Clément Hervieu-Léger prend lundi ses fonctions d'administrateur général de la Comédie-Française, avec pour mission de renforcer son rayonnement tout en modernisant l'institution.

Membre depuis 2005 de la troupe avant d'en devenir sociétaire en 2018, M. Hervieu-Léger, 48 ans, succède à Éric Ruf, en poste depuis 2014. Il a été nommé en février par l'Élysée sur proposition de la ministre de la Culture, Rachida Dati.

Il est "chargé de poursuivre le rayonnement du premier établissement théâtral de France", à travers l'élargissement du répertoire tout en conservant les classiques, le développement des tournées et des productions audiovisuelles, ainsi que de renforcer les actions en direction des jeunes et des publics éloignés, selon la feuille de route ministérielle.

Il supervisera aussi un vaste chantier de rénovation et de transition énergétique. La salle Richelieu - salle historique de l'établissement - sera notamment fermée de janvier à septembre. Pendant cette période, les pièces seront jouées hors les murs dans huit théâtres parisiens et au théâtre des Amandiers à Nanterre.

En vingt ans dans la troupe, Clément Hervieu-Léger a notamment interprété Robespierre dans "La Mort de Danton" de Georg Büchner, dirigé par Simon Delétang, Dorante dans "Le Bourgeois gentilhomme" de Molière, créé par Valérie Lesort et Christian Hecq, ou encore Günther von Essenbeck dans "Les Damnés" de Visconti, distribué par le metteur en scène Ivo van Hove.

Formé au Conservatoire du 10e arrondissement de Paris, il a travaillé avec Lilo Baur, Denis Podalydès et Robert Wilson, entre autres.

Également metteur en scène, il s'est illustré en 2018 en présentant pour la première fois en France, dans son intégralité, "L'Eveil du printemps", du dramaturge allemand Frank Wedekind, longtemps censuré pour pornographie.

Il a aussi dirigé "Le Petit Maître corrigé" de Marivaux et "La Cerisaie" de Tchekhov, et fondé en 2010 la Compagnie des Petits Champs avec Daniel San Pedro. Ensemble, ils ont récemment adapté "On achève bien les chevaux" avec le Ballet de l'Opéra national du Rhin.

Le programme 2025-2026 de la Comédie-Française a été concocté par Eric Ruf et comprend 15 nouvelles productions et 13 reprises, dont "Les femmes savantes" de Molière (mise en scène d'Emma Dante), "Le Cid" de Corneille (par Denis Podalydès) ou encore "Hamlet" d'après Shakespeare (par Ivo van Hove).

Clément Hervieu-Léger y présentera lui sa version de "L'école de danse" de Goldoni.