"The Climb": bromance à vélo et ode au cinéma français

Coup de coeur du festival de Cannes 2019, "The Climb", comédie américaine sur l'amitié entre deux accros du vélo, sort mercredi en France, un choix de son réalisateur, fan de cinéma européen et partisan des films à voir en salles.

"Le meilleur endroit pour regarder une comédie, c'est dans une salle de cinéma avec des gens", expliquait en mars au site Indie Wire Michael Covino, ancien publicitaire dont c'est le premier long-métrage.

Présenté dans la section Un Certain regard en mai 2019, où il avait été élu "coup de coeur du jury", "The Climb" a immédiatement retenu l'attention de plateformes comme Netflix et Amazon. Michael Covino, qui joue aussi dans le film, aux côtés de Kyle Marvin, son co-scénariste, a décliné l'offre, préférant une sortie traditionnelle en salles.

Acheté par Sony Pictures, le film n'a pas pu sortir aux Etats-Unis en mars comme prévu, en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Sa sortie est pour l'instant repoussée à début octobre outre-Atlantique.

Avant d'être une comédie fine et enlevée, lorgnant du côté des meilleurs "buddy movies" (films de copains, ndlr), "The Climb" a été un court-métrage remarqué à Sundance, foyer du cinéma indépendant américain.

On y voyait deux hommes faisant l'ascension d'un col à vélo, avant que l'un confesse qu'il couche avec la femme de l'autre. Une scène drolatique qui ouvre le long-métrage, sous forte influence du cinéma français.

Ce film est comme "une déclaration d'amour au cinéma français de la part de deux Américains", affirmait Michael Covino au festival de Deauville en septembre, où le film a remporté le prix du jury. "Les Américains ont parfois tendance à voir la culture française de manière romantique. On voulait écrire sur l'amour, l'amitié, le vélo en retirant l'approche trop romantique des films américains. Pour que ça soit plus authentique".

Truffé de chansons françaises rétro , le film s'ouvre dans le sud de la France, près de Vence, et offre un petit rôle à Judith Godrèche.

Si l'affiche de "César et Rosalie" de Sautet apparait rapidement à l'écran, le duo ne cache pas son admiration pour le cinéma de François Truffaut et celui de l'acteur, clown et cinéaste Pierre Etaix.

Découpée en courts chapitres, "The Climb" se déroule sur une dizaine d'années, racontées avec de nombreuses ellipses et filmées en de longs plan-séquences. A travers la description de moments de complicité comme de tension, le film met en évidence la complexité des rapports amicaux.