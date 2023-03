Complices mais rivales: dans l'intimité des fratries d'autrices anglo-saxonnes

Pour tous, elles sont "les soeurs Brontë". Qui pour se souvenir de Vanessa, soeur de Virginia Woolf ? Et que dire de Lavinia Dickinson, oubliée parmi les oubliées. Plusieurs livres et films racontent les rapports compliqués entre ces écrivaines anglo-saxonnes célèbres et leurs soeurs.

Son premier film, l'actrice australienne Frances O'Connor a voulu le consacrer uniquement -ou presque- à Emily Brontë (1818-1848), l'autrice britannique des "Hauts de Hurlevent" et cadette de sa fratrie.

Ce classique de la littérature -qui est aussi l'unique livre de la romancière- est souvent noyé dans un tout: celui de l'oeuvre romanesque des dites "soeurs Brontë" constituée en grande partie de deux autres classiques, "Jane Eyre" écrit par Charlotte et "La locataire de Wildfell hall" écrit par Anne.

"Pas un biopic", le film intitulé "Emily" veut "mettre en lumière" le seul destin de l'autrice, décédée à trente ans au terme d'une existence solitaire dans le presbytère de Haworth (Yorkshire), où son père était pasteur.

- Rivales -

Il ne se contente pas d'évoquer un destin mais revient aussi sur la relation "complexe" qu'entretenait Emily Brontë avec ses soeurs, et plus particulièrement avec l'aînée, Charlotte.

"Il y avait quelque chose de l'ordre d'une lutte de pouvoir", souligne auprès de l'AFP la réalisatrice, dont le scénario a pris des libertés avec la réalité mais qui assure avoir "consulté de nombreuses sources bibliographiques".

"Je pense que la vraie Charlotte n'était pas jalouse mais sans doute contrariée parce que, contrairement à Emily qui passait ses journées cloitrée dans sa chambre à écrire, elle devait travailler", poursuit-elle.

Malgré ça, Charlotte a essayé de protéger ses soeurs. "Il faut se rappeler qu'à leur sortie, (leurs livres) ont été très controversés. +Les Hauts de Hurlevent+ a eu de très mauvaises critiques. On se demandait qui avait pu écrire un livre aussi noir. Charlotte a été présente pour assurer le service après vente", soutient la réalisatrice.

Complices mais rivales, c'est ainsi que Laura Ulonati résume la relation entre Virginia Woolf (1882-1941) et sa soeur aînée, la peintre Vanessa Bell (1879-1961), dans son livre "Double V" paru début janvier aux éditions Actes Sud.

Là encore, le livre ne prétend pas être une biographie mais offre une plongée romanesque aux sources de la relation entre les deux soeurs. Si Vanessa "a été connue avant Virginia", sa vie est restée largement dans l'ombre de celle de l'écrivaine d'"Une chambre à soi" et d'"Orlando".

- "Admiration sincère" -

Et de remonter -bibliographie à l'appui- le fil d'une relation nourrie par la rivalité. Qu'elle soit artistique (il ne peut y avoir qu'un génie dans la famille), amoureuse ou maternelle. Virginia n'a pas eu d'enfants, Vanessa en a eu trois.

Rivalité nourrie par l'obsession d'obtenir "le regard du père", assure l'autrice de "Double V" auprès de l'AFP.

Reste que les deux soeurs ne se sont jamais quittées. "Il y avait entre elles une admiration sincère". Admiration qui prend vie dans le portrait de Virginia peint par son aînée en 1912.

"Virginia a été un des grands soutiens de Vanessa", insiste Laura Ulonati.

Lavinia Dickinson a elle aussi joué un rôle décisif dans la renommée de sa soeur, l'immense poétesse américaine Emily Dickinson (1830-1886), comme le raconte l'écrivaine québécoise Dominique Fortier dans "Les ombres blanches", sorti en France en janvier chez Grasset.

Suite des "Villes de papier" (prix Renaudot de l'essai en 2020), où elle "réinventait sans la trahir" la vie de la "recluse d'Amherst", ce second ouvrage entre le roman et l'essai revient sur le travail de Lavinia -qui avait promis de brûler les poèmes d'Emily après la disparition- dans la publication posthume des manuscrits de sa soeur.

"On peut imaginer que leur relation était difficile", avance auprès de l'AFP Dominique Fortier, pour qui "la personnalité très introvertie d'Emily la rendait particulièrement dure à vivre". Mais le rôle de Lavinia "a été décisif. Sans elle, nous n'aurions aujourd'hui pas accès à l'oeuvre d'Emily Dickinson".