Constance Joly reçoit le prix Orange du livre

La romancière Constance Joly a reçu mercredi le prix Orange du livre pour "Over the rainbow", récit émouvant des combats de son père homosexuel.

Paru en janvier chez Flammarion, ce livre, le deuxième de son autrice, a été salué par la critique comme très juste et pudique.

Dans des chapitres courts, l'autrice s'adresse à cet homme qui a décidé, en 1968, de quitter la famille qu'il a fondée pour vivre avec un homme. Elle avait sept ans, et n'a pas tout de suite compris ce qui se tramait.

"Tu as nagé à contre-courant jusqu'à tes trente-sept ans et tu as manqué te noyer dans les flots de cette vie qui n'était pas la tienne. Il t'a fallu du temps pour consentir à être toi-même", écrit-elle.

Ce père a été emporté par le sida en 1992.

Constance Joly, après une carrière dans l'édition, est aujourd'hui conseillère et agent littéraire.

Le prix Orange du livre, dont le jury est présidé par l'académicien Jean-Christophe Rufin, récompense depuis 2009 une fiction publiée entre janvier et mars.

"Il se distingue par la mixité des votants: auteurs, libraires et lecteurs", et est doté de 15.000 euros, a rappelé la Fondation Orange, soutenue par le groupe de télécoms.

