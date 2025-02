Coppola "ravi" de recevoir le Razzie Award du pire réalisateur pour "Megalopolis"

Le réalisateur américain Francis Ford Coppola s'est dit vendredi "ravi" d'accepter le Razzie Award du pire réalisateur de cette année, en critiquant vertement la frilosité d'Hollywood envers toute prise de "risque".

Le cinéaste multi-oscarisé, auteur du "Parrain" et d'"Apocalypse Now", a investi 120 millions de dollars de ses propres deniers, et a vendu une partie de ses vignes en Californie pour produire "Megalopolis", une vaste fresque qui a divisé les critiques lors de sa sortie l'année dernière.

Et le fait de recevoir un anti-Oscar pour ce projet passion ne semble pas le déprimer.

Sur les réseaux sociaux, l'artiste s'est dit "ravi" d'accepter cette distinction ce Razzie, un prix habituellement ignoré par ses récipiendaires, "à une époque où si peu de gens ont le courage d'aller à l'encontre des tendances dominantes du cinéma contemporain".

Il a déploré que l'art soit désormais "noté comme s'il s'agissait de lutte professionnelle" et tancé la frilosité d'Hollywood, "une industrie si terrifiée par le risque que, malgré l'énorme réservoir de jeunes talents à sa disposition, elle pourrait ne pas créer des images qui seront pertinentes et vivantes dans 50 ans".

"Quel honneur d'être aux côtés d'un grand cinéaste courageux comme Jacques Tati, qui s'est complètement appauvri pour réaliser l'un des échecs les plus appréciés du cinéma, PLAYTIME !", a-t-il ajouté.

Présenté à Cannes en mai dernier, "Megalopolis" a suscité des réactions diamétralement opposées. Certains critiques l'ont qualifié de "véritable chef-d'œuvre moderne", d'autres de "catastrophe".

Le film se déroule à New Rome, mégapole de fiction au croisement de New York, de la Rome antique et de Gotham City, où un maire vieillissant, joué par Giancarlo Esposito, lutte contre le président de sa commission d'urbanisme, joué par Adam Driver, qui veut reconstruire la ville avec un matériau révolutionnaire.

Parmi les autres gagnants des Razzies cette année, Dakota Johnson a été désignée pire actrice pour son film de super-héros "Madame Web", qui a également été désigné pire film de l'année et pire scénario.

Jerry Seinfeld a été nommé pire acteur pour "Unfrosted", une histoire surréaliste sur les pâtisseries Pop-Tarts.

Joaquin Phoenix et Lady Gaga ont eux été désignés comme le pire duo d'acteurs pour "Joker: Folie à Deux".

Prix parodiques, les Razzies ont été créés en 1981 pour se moquer de la culture de l'auto-satisfaction d'Hollywood. Ils sont chaque année décernés peu avant les Oscars.