Corée du Sud: l'obligation de service militaire pour le groupe BTS freine la croissance mondiale de la K-pop

L'obligation pour les membres du groupe BTS, figure de proue de la K-pop, de faire leur service militaire ralentit la croissance mondiale de la K-pop, a déclaré mercredi leur producteur, Bang Si-hyuk.

Les derniers chiffres - y compris les classements mondiaux et les ventes d'albums - montrent une baisse de la demande de K-pop, a souligné Bang Si-hyuk qui est aussi président de l'agence du groupe, HYBE.

"L'absence de BTS est la première raison", a-t-il noté lors d'un forum à Séoul. "Je pense qu'il est très clair que le fait que BTS ne soit pas actif en tant que groupe joue un rôle majeur dans ce changement de tendance".

Le boys band, largement considéré comme le phénomène culturel le plus important de Corée du Sud, remplit des stades dans le monde entier et domine les classements musicaux. Les BTS rapportent des milliards à l'économie du pays et rassemblent une colossale communauté de fans connue sous le nom de ARMY.

Mais en Corée du Sud, tous les hommes valides doivent servir au moins 18 mois dans l'armée et, après un débat de plusieurs années sur la question de savoir si BTS méritait une exemption, Jin, l'aîné du groupe, a été le premier à s'y soumettre en décembre.

Insistant sur le fait que le boys band était le chef de file de la K-pop au niveau mondial, M. Bang a observé que "le marché se rétrécit considérablement si l'on enlève BTS".

Ses commentaires interviennent quelques jours après que HYBE a renoncé à acquérir sa rivale SM Entertainment, mettant ainsi un terme à une longue querelle très médiatisée au sujet de la gestion de l'entreprise.

Il a été accusé de prise de contrôle hostile et de chercher à monopoliser l'industrie de la K-pop, mais M. Bang a présenté son geste comme une solution au ralentissement de la croissance du secteur.

HYBE a annoncé en février qu'un deuxième membre de BTS, J-hope, avait "entamé le processus de conscription", les médias locaux rapportant qu'il devait rejoindre l'armée en avril.

Depuis ses débuts en 2013, BTS a renforcé l'image et le "soft power" de la Corée du Sud, devenue une puissance culturelle mondiale.