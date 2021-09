Corée du Sud: le leader de BTS offre une nouvelle vie à un livre oublié

L'influence du leader du groupe BTS, les rois de la K-pop, est telle en Corée du Sud qu'il a fait d'un livre sud-coréen tombé dans l'oubli un best-seller réimprimé pour faire face à l'immense demande de ses fans.

L'an passé, le septuor qui a vu le jour en 2013 est devenu le premier groupe sud-coréen en tête des hits aux Etats-Unis avec leur tube "Dynamite".

Début août, une photo publiée sur les réseaux sociaux montrait le leader du groupe, RM, attablé devant un bol de nouilles avec un livre, intitulé "Mort précoce", posé à côté de lui.

Cette ouvrage, épuisé depuis plus de dix ans, racontait la vie et l'oeuvre d'une douzaine d'artistes coréens décédés à un jeune âge.

RM aura 27 ans le 12 septembre, soit l'âge auquel Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain et Amy Winehouse sont décédés.

Les plus grands fans du groupe, connus sous le nom d'ARMY ont alors fait le siège de la maison d'édition du livre, Hyohyung Books, dans l'espoir d'en obtenir un exemplaire.

Quelques jours plus tard, la société a annoncé que le livre ferait l'objet d'une nouvelle impression.

"Maintenant, +Mort précoce+ aura une nouvelle vie et sera réimprimé pour la première fois en 18 ans", a déclaré l'éditeur sur son compte Instagram, en remerciant RM et ARMY.

Les ventes ont rapidement explosé et le livre figurait la semaine dernière comme le titre le plus vendu dans la catégorie "art", selon la plus grande chaîne de librairies de Corée du Sud, Kyobo Book Centre.

RM est connu pour être un grand lecteur qui recommande des lectures à ses fans.

Au début de l'année, "The Other Side of Things", le livre d'un artiste coréen a connu un immense succès après que RM a partagé deux photos de cet ouvrage sur les réseaux sociaux.