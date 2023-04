Corinne Masiero de retour au cinéma en cabossée de la vie dans "La Marginale"

Onze ans après le film "Louise Wimmer" qui l'a révélée dans le rôle d'une quinquagénaire devenue SDF après une séparation, Corinne Masiero est de retour dans la rue - une situation qu'elle a connue personnellement - dans "La Marginale", une attachante comédie sociale.

Sur les écrans mercredi, ce long-métrage met en scène Michèle, une sans domicile fixe d'un aéroport parisien. Elle croise régulièrement Théo, jeune balayeur atteint d'un handicap mental. Un jour, Michèle découvre une importante somme d'argent laissée sans surveillance.

Y voyant la possibilité miraculeuse de renouer avec son fils, Michèle parvient à convaincre Théo de l'accompagner dans une voiturette sans permis. S'engage alors un "road trip" plein de rebondissements jusqu'en Espagne.

"Ce film casse les a priori, alors que la réalité est tout autre chose", observe dans un entretien à l'AFP Corinne Masiero, qui a joué en 2019 dans "Les Invisibles" de Louis-Julien Petit sur le quotidien de L'Envol, un centre d'accueil pour femmes SDF. "Ce qui me décide à accepter un film, ce sont les valeurs qu'il porte et la manière dont le réalisateur ou la réalisatrice va s'y prendre".

"Avec +La Marginale+, on ne tombe pas dans les clichés sur les SDF ou le handicap. Sous la forme d'une comédie, le film parle de la solitude, de la souffrance du regard de l'autre et du rejet. On l'a tous vécu au moins une fois", ajoute la comédienne qui, dans la vraie vie, a confié être passée par toutes les galères (drogue, rue, prostitution...), avant de se reconstruire par le théâtre.

- "Exigence de sincérité" -

Son partenaire dans "La Marginale" est le comédien Vincent Chalambert, atteint d'autisme et qui a joué dans plusieurs séries TV et le film "Chacun pour tous" en 2018.

"Mes meilleures tournages ont été avec des comédiens en situation de handicap. Ils jouent de façon intense, avec une exigence de sincérité", confie Corine Masiero, qui a déjà collaboré avec une compagnie d'un centre d'aide par le travail de Roubaix, dont elle est originaire et où elle vit toujours.

Entre deux films, l'actrice, connue pour son interprétation de la "Capitaine Marleau" dans la série à succès de France 2, donne des concerts punk féministes au sein du groupe "Les Vaginites" et apporte régulièrement son soutien à des mouvements sociaux, notamment contre la réforme des retraites à laquelle elle est farouchement opposée.

"Je n'aime pas qu'on m'impose des choses... Je ne demande jamais la permission, même sur un plateau de tournage. C'est à l'interprète de proposer les choses", estime celle qui a défrayé la chronique en apparaissant nue sur la scène des César en 2022 pour un happening pro-intermittents.

"Je suis +interluttante+, section bourrin. Ma petite notoriété peut apporter un peu de lumière sur ce qui se passe. En faisant ce que je dois faire, je veux pouvoir continuer à me regarder dans un miroir. Je ne me sentirais pas propre de ne rien dire", ajoute-t-elle.

"Je n'ai pas peur d'être +blacklistée+. Si on se pose des questions, on ne fait plus rien", dit-elle encore. "Il y a quinze jours, sur le tournage d'un prochain film, j'ai fait grève pour aller manifester contre la réforme des retraites. Quand on ne me voudra plus, je ferai autre chose !".