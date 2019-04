Corinne Masiero vedette d'un futur téléfilm de TF1

Corinne Masiero, la vedette de "Capitaine Marleau", la série policière phare de France 3, va jouer le rôle star dans "Colombine", un téléfilm de TF1 dont le tournage commencera dans quelques jours au Sénégal, a-t-on appris jeudi auprès de la chaîne privée.

Avec "Colombine", les fans de Corinne Masiero retrouveront l'actrice dans un rôle particulièrement truculent : elle incarnera une religieuse à fort tempérament, buveuse de whisky à la gâchette facile, qui dirige un dispensaire en Afrique.

Elle va être amenée à former un tandem détonnant avec Mélia, une docteure parisienne un peu coincée, jouée par Annabelle Lengronne ("Jusqu'ici tout va bien").

Le casting de ce téléfilm réalisé par Dominique Baron inclut également Noom Diawara ("Qu'est ce qu'on a fait au Bon Dieu" et sa suite) et Jimmy Woha Woha ("La première étoile" et "La deuxième étoile").

