Coronavirus: le festival de jazz de Colmar reporté à 2021

La 25e édition du festival de jazz de Colmar, prévue du 10 au 28 septembre, a été reportée à l'année prochaine en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé mercredi la ville dans un communiqué.

"L'évolution actuelle de la crise sanitaire ne nous permet pas, aujourd'hui, d'envisager avec réalisme l'organisation de concerts au mois de septembre", relève-t-elle, expliquant s'être donc "résolue, avec beaucoup de tristesse, à reporter l'édition du Colmar jazz festival 2020 à 2021".

Les guitaristes Sylvain Luc et Biréli Lagrène, la chanteuse américaine China Moses, fille de Dee Dee Bridgewater, ou le pianiste français Sylvain Troendlé devaient se produire lors de ce festival qui avait accueilli plus de 5.000 spectateurs l'an dernier.

Néanmoins, le concert organisé chaque année au complexe culturel et festif les Tanzmatten de Sélestat (Bas-Rhin), avec cette année Angelo Debarre, "reconnu comme l'un des plus talentueux guitaristes de jazz manouche", est maintenu et programmé le 24 septembre, poursuit la ville de Colmar.

"Pour les mêmes raisons, le Festival du film de Colmar qui devait se dérouler en octobre est annulé", ajoute-t-elle, jugeant "impossible d'accueillir les personnalités du cinéma et de la télévision dans les conditions conviviales et festives qui font la renommée du festival".