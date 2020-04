Coronavirus: les Français invités à s'initier à la BD

Compléter les deux dernières cases d'un strip commencé par un auteur de BD reconnu: c'est une des nombreuses initiatives créatives pour distraire les Français en ces temps durs de confinement à la maison.

Cette initiative, intitulée "Toute la France dessine!" dans le cadre de l'année de la BD-2020 lancée par le ministre de la Culture Franck Riester, a débuté lundi.

La règle du jeu est la suivante: chaque début de semaine, les réseaux sociaux notamment du ministère, de la Cité Internationale de la bande dessinée et de l'image (CIBDI) ou du Centre national du livre (CNL) mettent en ligne, avec le hashtag #ToutelaFranceDessine, les deux premières cases d'un strip de quatre cases dessinées par un auteur ou une autrice de BD.

Les internautes sont invités à poursuivre l'histoire en complétant les deux cases vierges.

Les trois premiers auteurs qui ont joué le jeu sont Florence Cestac et Jul, marraine et parrain de l'Année de la Bande Dessinée, et Giorgia Marras, autrice franco-italienne.

Les participants publient leurs créations sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter et Youtube) avec les hashtags