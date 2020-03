Coronavirus: "Oublier les angoisses" avec la musique en live sur les réseaux

"La musique permet aux gens d'oublier par moment les angoisses": Comme Jean-Louis Aubert, les artistes multiplient les concerts faits maison sur les réseaux sociaux, pour une parenthèse en temps de confinement lié au coronavirus.

L'ancien leader de Téléphone est un habitué du Facebook live. "D'habitude, c'est pour ceux qui ne peuvent pas venir aux concerts, maintenant c'est le cas de tout le monde!", expose-t-il à l'AFP.

Dimanche, depuis son home-studio, lunettes de vue sur le nez, Aubert a empoigné sa guitare pour une heure et demie de concert, "comme un cyber-troubadour, qui rentre chez les uns, chez les autres". Ce show a cumulé un million de vues et le chanteur a même échangé en direct avec certains (65.000 commentaires).

"J'étais très ému, j'ai reçu beaucoup de messages et notamment d'infirmières et d'infirmiers qui m'ont dit que je leur avais donné une bouffée d'air, que j'avais réussi à les détendre quelques minutes", confie celui qui s'est "filmé avec un téléphone posé dans un cendrier, calé avec un poivrier (rires)".

"Les réseaux sociaux permettent de communiquer sans s'approcher, idéal en ce moment, note-t-il. La musique, c'est un excellent moyen de passer des messages gais et positifs. C'est magique, les chansons ont ce truc, elles donnent de l'enthousiasme, même moi je me laisse attraper par ça".

- "Les artistes vont nous étonner" -

Et ses paroles prennent "un autre éclairage": "j'ai quand même un dernier album qui s'appelle +Refuge+". "JLA" a d'ailleurs débuté ce concert par "Demain sera parfait" - improvisant sur le refrain "ou peut-être dans un mois" - et (je rêvais d') "Un autre monde".

"C'est une période qui nous fait plier, mais va nous permettre de voir des choses nouvelles avec la technologie, des gens vont nous faire visiter leurs musées sur les réseaux sociaux, par exemple". Bien vu. Le Château de Versailles y songe. Toutes les initiatives Facebook et Instagram sont visibles avec les mots-clés #ensembleàlamaison.

"Les artistes vont nous étonner", renchérit auprès de l'AFP Christophe Mali, un des quatre membres du groupe Tryo, devenu sans le vouloir précurseur des shows privés diffusés sur les réseaux au temps du coronavirus. Le vendredi 13 mars, la formation a chanté pour ses 25 ans d'existence dans un Bercy vide, le tout filmé avec caméras - également un drone - et diffusé sur Youtube.

Avant la reprogrammation de son concert anniversaire le 5 juin, Tryo ne compte pas en rester là. "On va répéter pour chanter en visioconférence et si ça fonctionne, on fera un live sur les réseaux", annonce le chanteur et guitariste. "La musique, c'est un message de partage et générosité dans un climat de tension, un climat anxiogène".

- "Voir ma petite fille courir partout" -

Christophe Mali - confiné chez lui avec deux enfants de 9 et 2 ans et sa compagne en télétravail - s'est régalé devant "La récréation poétique" de - M - (Matthieu Chedid) avec Pierre Richard, postée sur Facebook lundi soir.

Chris(tine and the queens) donne elle rendez-vous tous les jours à 18h00 sur Instagram. Des internautes lui ont déjà demandé des cours de français - elle a une audience internationale - ou de danse. "Je prends note", a-t-elle twitté.

La chanteuse Keren Ann, qui a dû stopper sa tournée pour défendre "Bleu", son dernier album, pense aussi à faire un concert depuis chez elle et à le diffuser sur Instagram. "Je suis totalement partante, ça permet d'adoucir la période, de mettre un peu de sérénité", confie-t-elle à l'AFP. Elle a même commandé un micro et se renseigne sur la façon d'inviter d'autres musiciens en live sur les réseaux. Reste un paramètre important: "on risque de voir ma petite fille courir partout (rires)".