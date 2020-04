Coronavirus: une année difficile pour le marché de l'édition sportive

Une bande dessinée réécrite in extremis pour éviter le pilon, des guides comme celui de l'Euro 2020 de football remis à 2021... Les reports des grands événements sportifs ont accentué les difficultés d'éditeurs déjà en proie à la chute des ventes liée au confinement.

"C'est sûr, nous aurons un gros manque à gagner cette année et des reports à l'an prochain", affirme Jean-Philippe Bouchard, directeur éditorial adjoint de Solar (groupe Editis), le numéro un du secteur sportif avec la publication annuelle de "50 à 70 livres".

"Plus que les reports, c'est l'incertitude qui gêne. On ne sait pas si les compétitions auront lieu ou si elles se termineront. On est dans un nuage", relève M. Bouchard, "pessimiste" notamment pour les ouvrages sur les sports mécaniques.

Le doute pèse sur d'autres livres. Comme sur une "Encyclopédie des Ballons d'or". Elle reste prévue en fin d'année mais elle est liée à l'élection d'un successeur à Lionel Messi. "On ne sait pas s'il y aura un scrutin", craint l'auteur Gérard Ejnès, ancien directeur de la rédaction de France Football, le magazine créateur du prestigieux trophée.

Dans l'édition française, les livres sportifs restent marginaux en comparaison de la masse des 5.236 titres (nouveautés et nouvelles éditions) reportés pour la seule période du 18 au 27 mars. Dans le détail, les secteurs les plus touchés ont été la jeunesse (940 titres, soit 17,9%), le roman (644, 12,3%) et la BD et les mangas (546, 10,4%).

- "État de sidération" -

Le marché global de l'édition sportive et les conséquences des problèmes de calendrier sont plus "difficiles à définir" car "chacun ne met pas la même chose" avec une bio, un livre patrimonial ou de coaching, explicite M. Bouchard, indiquant que "huit nouveautés sur une quarantaine" chez Solar seront touchées.

En 2016, année de l'Euro en France et des JO de Rio, les ventes de livres de sport avaient été médiocres avec 1,5 million d'exemplaires sur la période avril 2016/mars 2017, soit un chiffre d'affaires de seulement 30,1 M EUR, selon l'institut GfK.

"L'événement a de moins en moins un effet catalyseur comme levier d'achat. Au contraire, il vampirise l'espace", juge Bertrand Pirel, responsable du département Hugo Sport. "Aujourd'hui, le livre doit être assez costaud pour exister lui-même", agréent les deux éditeurs.

Chez Marabout, en raison des reports, on a cependant déjà annulé une "vingtaine de titres" et envisagé "une perte de 2 M EUR", selon la directrice Elisabeth Davis. Des nouveautés et reports seront programmés mais "avec prudence" pour "ne pas engorger les librairies".

Le tirage des livres de fin d'année, tels que les "Livres d'or" du handball, basket pourraient aussi être pénalisés car ils "s'écoulent en fonction des performances des Bleus", observe M. Bouchard.

"Nous sommes dans une tourmente, dont personne ne connait exactement les conséquences", évalue M. Pirel, estimant que la crise a plongé "le monde du livre de sport dans un état de sidération".

- "Rire du virus?" -

La bande dessinée sportive n'échappe pas à cette règle. Le numéro des "Runners" (8.000 exemplaires) prévu avec le marathon de Paris sortira en se passant de la course. Intemporel, "Rugbymen" (200.000) sortira normalement en janvier "sans allusion au coronavirus", avertit l'un des auteurs, Bertrand Escaich, car "les lecteurs ne voudront pas revivre ces moments".

En revanche, "Footmaniacs", dont la moitié était axé sur l'Euro, a été stoppé à la veille d'être imprimé. Dans les 19 nouvelles pages de l'opus programmé fin août, le triplé contre son camp de "l'abruti Michel Dubut", sélectionné par "Didier Desvilles", qui "fait perdre la France en finale contre la Belgique (3-2)" laisse ainsi sa place à une étonnante séance d'entraînement... en télétravail.

"Devais-je parler de l'épidémie? Peut-on rire de tout? Même de ce virus qui fait des morts? Oui, mais avec un certain éloignement", considère Sti.

Les gags disparus ne sont pas perdus: ils réintégreront le numéro avant l'Euro en 2021. "Il eut été dommage de ne pas paraître cette année", assure le président-fondateur de Bamboo édition, Olivier Sulpice, conscient que l'absence d'Euro divisera les ventes de cette BD par deux, "de 30.000 à 15.000 exemplaires".