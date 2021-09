Corto Maltese dans notre siècle pour y "remettre du suspense"

Le marin ténébreux Corto Maltese revient en librairie un quart de siècle après la mort de son créateur Hugo Pratt, campé dans notre époque, et dessiné par un Bastien Vivès qui veut y "remettre du suspense".

Légendaire personnage de bande dessinée, cet aventurier que Pratt faisait naître dans les années 1880 évolue parmi un monde plus familier, en 2001, dans "Océan noir" (Casterman), à paraître mercredi.

"Mettre Corto dans un décor contemporain, pour moi c'était la condition sans laquelle ça ne se serait pas fait. Parce que c'est plus intéressant de se l'approprier avec nos codes", dit l'auteur de "Polina" à l'AFP.

Bastien Vivès a travaillé avec un scénariste grand connaisseur de la série, Martin Quenehen. Et tous deux sont tombés d'accord: il fallait de l'action.

"Ce qui a marché d'emblée pour Bastien et moi, c'est qu'au-delà du héros un peu poète, philosophe, c'était son corps qui nous inspirait", raconte le scénariste.

"Ça me fait penser à Eric Rohmer, cinéaste qui passe pour bavard: lui disait faire des films d'action. Nous on a fait du littéraire, du poétique, du magique, à travers les mouvements du personnage, les réactions de son corps", estime-t-il.

Engagé dans la piraterie maritime au début de l'album, le héros, bien que jeune, semble traîner un passé déjà chargé. Au Japon, au Pérou, il tombera sur de vieilles connaissances et des personnages ambigus qui ne lui veulent pas tous du bien.

- Ni justicier, ni militant -

"Il fallait remettre du suspense. Dans l'oeuvre de Pratt il y en a beaucoup, avec du mystère, des tentatives d'assassinats... Mais dans l'action, c'est parfois tellement poétique qu'on a l'impression que Corto vole au-dessus des bateaux. Je ne sais pas si aujourd'hui ça ne paraîtrait pas daté", estime Bastien Vivès.

Son Corto Maltese, en noir et blanc, toujours énigmatique et le regard perçant, se révèle extrêmement vif, agile, malin.

Si on se remémore la série originale, "Corto Maltese, on a l'impression qu'il a 100 ans. Mais nous quand on le prend, on donne l'impression qu'il est jeune. Il a la vingtaine", explique le dessinateur.

Cet âge ne lui fait pas nourrir de grands idéaux pour changer le monde, au contraire. Le "nouveau" Corto Maltese, ni justicier, ni militant, voit avec détachement les attentats du 11-Septembre et les bouleversements induits par les nouvelles technologies: d'abord il assure sa survie face à ceux qui se débarrasseraient bien de cet aventurier.

Car ce que Bastien Vivès préfère chez Hugo Pratt (1927-1995), "ce sont les scènes d'action. C'est un très bon dialoguiste, il excelle dans les portraits, mais dans l'action il arrive à insuffler une violence et une efficacité qui donnent encore plus d'ampleur à son dessin, là où il est plus mis à mal et où il va chercher des solutions".

La politique a sa place: Océan noir est le nom d'une organisation secrète, et le personnage de Corto intéresse certains services de renseignement. Mais, servant de toile de fond, pas de moteur à l'intrigue, elle ne bouscule pas l'image du héros que connaissent les fans.

Comme le confie le scénariste, "on ne s'est pas dit: on va prendre des risques, commettre un sacrilège, on est des punks... Non, on s'est dit: on va faire un Corto comme on rêverait de le lire. Un Corto avec une curiosité de gosse, qui, quand on lui dit de ne pas aller quelque part, y va".