Côte d'Ivoire : mort de DJ Arafat, star du coupé-décalé

[Nécrologie] Décès de l'artiste DJ ARAFAT de son vrai nom Houon Ange Didier ce lundi 12 août à 8 heures, des suites d'un accident de la circulation qui s'est produit dans la nuit du dimanche 11 août à Abidjan.#RTIinfo @RTIOfficiel pic.twitter.com/GRxkh531Vg — RTI Info (@RTI_info) August 12, 2019

"Décès de l'artiste DJ Arafat, de son vrai nom Houon Ange Didier, ce lundi 12 août à 8 heures (locales et GMT), des suites d'un accident de la circulation qui s'est produit dans la nuit de dimanche", à lundi à Abidjan, indique la RTI sur son compte Twitter.

Selon des messages et des photos qui circulent sur les réseaux sociaux, DJ Arafat pilotait une moto lorsqu'il a percuté une voiture dans la nuit.

Le ministre ivoirien de la Culture Maurice Kouakou Bandaman "présente ses condoléances à la famille et aux mélomanes", et des dispositions seront prises pour "un hommage à l'artiste", selon un communiqué diffusé par la RTI.

On est tous sous le choc. [DJ Arafat était] au top niveau depuis 15 ans et son premier tube "Jonathan". C'était impressionnant. Ickx Fontaine, producteur et spécialiste du hip hop, à l'AFP

"On est tous sous le choc", a témoigné auprès de l'AFP Ickx Fontaine, producteur et spécialiste du hip hop. DJ Arafat était "au top niveau depuis 15 ans et son premier tube Jonathan. C'était impressionnant".

"C’était un vrai chanteur et un batteur (...) il a donné un nouveau souffle au coupé-décalé", a-t-il estimé.

DJ Arafat avait été désigné "meilleur artiste de l'année" aux Awards du coupé décalé en 2016 et 2017.