Côte d'Ivoire : Booba et Didi B enflamment la scène du Femua

Par Christelle Pire

La 15ème édition du plus gros festival de musique du pays, le Femua, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, s'est achevé, au soir du dimanche 30 avril, par un concert à Bouaké. La scène a une nouvelle fois accueilli des grands noms du rap, comme Booba, Koffi Olomide ou Didi B, illustrant les liens de plus en plus forts entre les raps français et africain.