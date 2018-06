Coup d'envoi d'une semaine de la mode hommes très féminine à Milan

Les maisons italiennes Alberta Ferretti et Ermenegildo Zegna ont donné vendredi soir le coup d'envoi de la Semaine de la mode "masculine" de Milan, qui s'affiche dans une version de plus en plus... féminine.

Après la semaine londonienne, achevée lundi, la capitale lombarde accueille 28 défilés de prêt à porter pour le printemps et l'été 2019 (ainsi que Dolce&Gabbana hors calendrier officiel).

Parmi eux: treize défilés mixtes (baptisés co-ed) et pour la première fois deux défilés uniquement féminins.

C'est même l'un d'eux qui a ouvert la danse avec Alberta Ferretti, tandis qu'Aalto, une marque franco-finlandaise qui défilait jusqu'ici à Paris, est programmée lundi.

"Nous vivons un moment d'évolution énorme par rapport au concept de la mode hommes et femmes. La barrière n'existe plus. Le calendrier de la Fashion Week répond à cette réalité, également en raison du fait qu'en juin apparaissent de nombreuses collections femmes pour le printemps", a déclaré à l'AFP le président de la Chambre de la Mode italienne, Carlo Capasa.

"Par affection, nous maintenons l'idée de l'appeler toujours Semaine de la mode hommes, mais en réalité, cette barrière est déjà tombée", a-t-il noté.

Milan reste central "dans le panorama des Fashion Weeks, comme espace d'expression de la créativité et centre du business", a-t-il ajouté, en soulignant qu'après quelques années difficiles, l'industrie italienne de la mode --la deuxième en termes d'importance dans la péninsule-- avait retrouvé des couleurs.

Elle a vu son chiffre d'affaires croître l'an passé de 3,2% à 94 milliards d'euros, selon la Confindustria Moda, le patronat du secteur. Cette croissance est le double de celle du PIB italien, a souligné M. Carpasa.

La seule mode masculine a progressé de 3,4%, portée par la hausse des exportations (+5,2%), qui représentent 65,5% des ventes.

Néanmoins, les trois premiers mois de l'année pour l'ensemble du secteur n'ont pas été "très brillants" (+1,5%) en raison de l'incertitude en Italie et dans le monde, a noté M. Carpasa.

- Programme plus réduit -

La premier show hommes de cette Semaine milanaise a été présenté par Ermenegildo Zegna, qui avait choisi comme écrin le palais Mondadori, magnifique bâtiment du XXe siècle dessiné par le brésilien Oscar Niemer.

Devant un incroyable coucher de soleil, les mannequins ont défilé sur une passerelle miroir, sur le plan d'eau accolé au palais.

Alessandro Sartori a dessiné une garde-robe très contemporaine, mêlant un esprit sport --pantalons coupés dans une forme jogging, utilisation de matières techniques-- et une attention portée au détail et à la qualité des matières, cachemire, maille, soie.

Les silhouettes sont fluides. Vestes à carreaux se portent sur pantalons à lignes et vice et versa, l'homme Zegna s'habille aussi en bombers ou en vareuse réinterprétés.

Il arbore un sac plat autour du cou ou une casquette en crochet, et aux pieds des baskets urbains ou des claquettes revisitées.

La collection, sous le logo XXX, se décline dans une variation de kaki, rose, bleu pâle, sable, jaune ou bleu marin.

Avec le développement du co-ed et le fait que certains maisons privilégient d'autres types d'événements, en raison du coût des défilés et des bouleversements induits par les réseaux sociaux, la Fashion week est plus réduite que l'an passé (32 défilés), même si le programme des trois jours et demi est dense.

Les grands noms de la mode italienne sont au rendez-vous, à l'image de Versace et Dolce&Gabbana (samedi), Prada (dimanche), ou Fendi et Giorgio Armani (lundi).

Du côté des maisons étrangères, Dsquared2, des Canadiens Dean et Dann Catten, et Plein Sport, de l'Allemand Philipp Plein, répondent de nouveau présents, au contraire de Dirk Bikkembergs.

La styliste britannique Stella McCartney, qui vient de reprendre le contrôle total de sa maison après 17 ans passés au sein du groupe Kering, revient, elle, à Milan, après quatre ans d'absence, avec un show mixte, qui clôturera la Fashion week lundi soir.

Du côté des nouveaux venus, défileront pour la première fois Besfxxk, du duo coréen Bona Kim et Jae Lim, ainsi que Vien, du styliste italien Vincenzo Palazzo.

Parmi les autres jeunes marques à suivre: Isabel Benenato, qui séduit les fashionistas avec son minimalisme sophistiqué, et M1992 du DJ styliste italien Dorian Stefano Tarantini, qui habille notamment le rappeur Kendrick Lamar et Rihanna.