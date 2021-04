Coup d'envoi de Baftas plus diverses, "Nomadland" et "Rocks" parmi les favoris

La cérémonie des Bafta, les récompenses britanniques du cinéma, a débuté dimanche soir avec une sélection qui se veut plus diverse et deux grands favoris, le multiprimé "Nomadland" et l'outsider "Rocks",

Organisée sans public en raison de la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus, la cérémonie se déroule en plein deuil national au Royaume-Uni après la mort du prince Philip, vendredi.

Son petit-fils William a annulé son intervention prévue au cours de l'événement, retransmis de la prestigieuse salle de spectacle du Royal Albert Hall.

Les premier prix remis sont revenus à "Soul" du studio Pixar (meilleur film d'animation) et à "The Father" (meilleur scénario adapté), le premier film du Français Florian Zeller dans lequel Anthony Hopkins incarne un Londonien âgé plongeant dans la démence.

Adapté de la pièce de théâtre du même nom, il a été tourné à Londres.

"Cela a été un véritable honneur de travailler dans votre pays qui est vraiment un pays de théâtre", a réagi Florian Zeller. "Je suis français mais dans mon coeur je me sens anglais", a-t-il ajouté, intervenant en smoking, bien qu'en visioconférence.

Mais les deux films en tête des nominations sont "Nomadland", de Chloe Zhao, qui accumule déjà les prix, et le plus inattendu "Rocks", de la Britannique Sarah Gavron ("Brick Lane", "Suffragette"), avec sept nominations chacun.

"Nomadland", hymne à la gloire de hippies modernes sillonnant les Etats-Unis dans leurs camionnettes, est notamment nommé dans les catégories meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur actrice (Frances McDormand).

L'un des favoris pour les Oscars, il a déjà remporté samedi le prestigieux prix du meilleur long-métrage, décerné par l'association des réalisateurs américains (DGA).

"Rocks" pourrait créer la sensation : il suit une adolescente britannico-nigériane de 15 ans abandonnée par sa mère et qui tente de s'en sortir avec son jeune frère, soutenue par ses amies de l'est de Londres.

La récolte de nominations reçue par ce film bouillonnant de vie qui célèbre un Londres multiculturel avec sa bande de filles aux origines diverses constitue un symbole fort pour les Bafta, dont la sélection avait été critiquée l'an dernier pour son manque de diversité.

L'an dernier, les nominations 2020 ne comportaient aucun acteur non blanc dans les quatre principales catégories et aucune réalisatrice n'avait été retenue.

- Ang Lee distingué -

Cette année, quatre réalisatrices ont été nommées, une première.

Dans la catégorie meilleur acteur figurent le Britannique d'origine pakistanaise Riz Ahmed, le Français d'origine algérienne Tahar Rahim, l'acteur indien Adarsh Gourav et l'acteur noir américain Chadwick Boseman, mort l'an dernier d'un cancer, à l'âge de 43 ans.

C'est "incroyable" que la "percée" des artistes non-blancs aux Bafta ait "pris autant de temps", a dit à l'AFP Sarah Gavron, la réalisatrice de "Rocks", un film dont les actrices principales sont noires.

Bukky Bakray, qui joue "Rocks" (le surnom du personnage principal), est retenue dans la catégorie meilleure actrice.

Le film a déjà remporté le prix du casting au cours d'une première soirée de remise des Baftas techniques samedi soir.

Le thriller de Christopher Nolan "Tenet" a obtenu le prix des meilleurs effets spéciaux et "Sound of Metal", qui suit un batteur de heavy metal devenant sourd, celui du meilleur son.

"Mank", un film en noir et blanc sur l'âge d'or d'Hollywood, "Minari", qui évoque l'histoire d'une famille américaine d'origine sud-coréenne à la recherche d'une nouvelle vie à la campagne, "The Father" et "Promising Young Woman" pourraient aussi repartir les mains pleines.

Le réalisateur Ang Lee ("Raison et sentiments", "Tigre et dragon", "L'Odyssée de Pi") recevra le Bafta Academy Fellowship, la plus haute distinction des Bafta, récompensant son oeuvre.