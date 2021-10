Coup de coeur cannois, "Julie (en 12 chapitres)" sort en salles

Il n'a pas remporté la Palme mais c'était le coup de coeur de beaucoup de critiques cannois: "Julie (en 12 chapitres)", comédie dramatique norvégienne qui brosse le portrait subtil d'une jeune femme d'aujourd'hui et a révélé une actrice, Renate Reinsve, sort mercredi en salles.

A 33 ans, cette Norvégienne jusqu'alors inconnue du grand public, a remporté avec ce film de son compatriote Joachim Trier, réalisateur "d'Oslo, 31 août", le prix d'interprétation féminine à Cannes.

Elle y joue le rôle d'une jeune femme vibrante, à la fois forte et vulnérable, à travers divers passages de son existence, d'abord étudiante puis professionnelle, familiale et amoureuse, dans une société post-#MeToo.

Trentenaire qui ne parvient pas à se fixer, elle sera prise dans un trio sentimental entre deux personnages, un auteur à succès et un séduisant jeune homme. Avant d'apprendre à s'aimer elle-même.

"Le personnage de Julie est tellement proche de moi. Je peux complètement m'identifier à elle car j'ai vécu des choses similaires", avait confié l'actrice à l'AFP à Cannes, racontant "être passée par le même" labyrinthe de doutes, d'indécision puis, progressivement, de sagesse, que son personnage.

Le désir, la fidélité, la maternité, la relation aux parents, les différences générationnelles... toutes les questions qui agitent Julie sont aussi explorées à l'aune des grands sujets contemporains: place des femmes dans la société, écologie, invasion numérique.

En tant que femme "ayant grandi avant #MeToo, vous vous fabriquez en fonction des opinions et de la présence des hommes", a-t-elle ajouté. Son personnage aussi "trouve son identité dans les yeux des autres. Lorsque vous vous en libérez, vous devenez vous-même et plus fort".

Le film avait été l'un des principaux coups de coeur de la critique cannoise, le magazine de référence Variety prédisant qu'il allait devenir un "repère" pour la génération des "millennials", quand le Daily Telegraph le jugeait "merveilleux".