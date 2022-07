Coup de foudre entre "Thor" et le box-office français

"Thor: Love and thunder", dernier épisode de la saga du dieu du tonnerre passé des comics au grand écran, a pris la tête des entrées en France lors de sa première semaine en salles, selon les chiffres publiés mercredi par CBO-Box Office.

Ce quatrième volet, réalisé par Taika Waititi, avec Chris Hemsworth dans le rôle-titre, Tessa Thompson et Natalie Portman, a rassemblé plus d'un million de spectateurs.

"Thor" a mis un grand coup de marteau sur les espérances de l'autre blockbuster du moment, "Les Minions 2: Il était une fois Gru", relégué à la deuxième place et qui subit une chute de 52% de fréquentation pour sa deuxième semaine de présence sur les écrans. Ces petites créatures irritantes et attachantes cumulent toutefois plus de deux millions d'entrées.

Les comédies françaises, "Ducobu président !" et "Menteur", sorties en même tant que le nouveau "Thor", font pâle figure en troisième et quatrième positions.

"Top Gun: Maverick", qui a longtemps plané sur le classement avec Tom Cruise aux commandes, se retrouve maintenant cloué à la 5e place du classement, dépassant toutefois les cinq millions d'entrées cumulées en huit semaines d'exploitation.

1. "Thor: Love and thunder": 1.150.926 entrées, 638 copies, nouveauté

2. "Les Minions 2: Il était une fois Gru": 655.244 entrées, 964 copies (2.016.009 entrées en deux semaines).

3. "Ducobu président !": 295.230 entrées, 625 copies, nouveauté

4. "Menteur": 242.165 entrées, 516 copies, nouveauté

5. "Top Gun: Maverick": 210.749 entrées, 668 copies (5.327.846 entrées en 8 semaines).